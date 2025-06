Anitta se livra de indenização de R$ 150 mil após vencer batalha na justiça Popstar foi alvo de uma ação movida por uma promotora de vendas que teve início há mais de uma década Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 28/06/2025 - 13h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anitta se livra de indenização de R$ 150 mil após vencer batalha na justiça Foto: Reprodução / Instagram / @anitta

A popstar Anitta venceu uma batalha na justiça nesta quinta-feira (26) onde era alvo de uma ação movida por uma promotora de vendas e autora de uma coreografia que se tornou viral e foi inserida na divulgação do álbum Versions Of Me, lançado em 2022 sob o único contrato da cantora com a Warner Records.

A decisão que favoreceu Anitta se deu pela 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca (RJ) isentou a artista de uma indenização de R$ 150 mil que foram solicitados pela reclamante Poliana da Silva Ribeiro. As informações foram dadas pelo jornalista Ancelmo Gois.

A disputa pelos direitos da coreografia iniciou há mais de uma década. Naquela época, Poliana e cinco amigas publicaram um vídeo onde apresentaram a coreografia original, que viralizou nas redes sociais. Anos mais tarde, Anitta teria reproduzido os mesmos passos da referida dança, quando estava em promoção do disco.

Na justiça, Poliana reclamou que Anitta reproduziu os movimentos da coreografia sem autorização e créditos e, com isso, entrou com uma ação por uso indevido de imagem, danos materiais e danos morais.

‌



Contudo, a juíza Tula Correo de Mello, dentro de seu entendimento, observou que os passos da coreografia não apresentaram alterações nos movimentos e que também não houve a comprovação de que o lucro obtido com as vendas de Versions Of Me tiveram alguma relação direta com o uso da coreografia, compreendendo que Anitta é uma artista de renome global.

‌



✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica