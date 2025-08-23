BBC adia exibição de documentário sobre Ozzy Osbourne e pega fãs de surpresa Produção que retrata o retorno do ícone do heavy metal ao Reino Unido é retirada da programação às vésperas da estreia Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 23/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 15h05 ) twitter

BBC adia exibição de documentário sobre Ozzy Osbourne Foto: Heute / Creative Commons

A emissora britânica BBC pegou os fãs de Ozzy Osbourne de surpresa e espectadores ao anunciar, de forma repentina, o adiamento da estreia do documentário Ozzy Osbourne: Coming Home, que estava programado para ir ao ar no canal BBC 2.

A decisão foi tomada em resposta a um pedido direto da família Osbourne, que solicitou que a exibição fosse postergada por motivos pessoais.

Ozzy Osbourne: Coming Home é uma produção que mergulha na trajetória recente do lendário vocalista do Black Sabbath, focando especialmente em seu retorno ao Reino Unido após décadas vivendo nos Estados Unidos. O filme prometia oferecer uma visão íntima da vida de Ozzy em meio a desafios de saúde, mudanças familiares e reflexões sobre sua carreira.

A expectativa era alta, especialmente entre os fãs que acompanham o artista desde os anos 1970.

A BBC, em nota divulgada à imprensa, afirmou: “Nossas condolências estão com a família Osbourne neste momento delicado. Estamos respeitando o desejo deles de aguardar um pouco mais antes de apresentar este filme tão especial. Uma nova data será anunciada em breve.”

O documentário também destaca o papel da família na vida de Ozzy, com participações de Sharon Osbourne e outros membros próximos. A produção buscava mostrar não apenas o lado público do artista, mas também sua intimidade, suas vulnerabilidades e sua relação com as raízes britânicas.

Documentário foi amplamente divulgado na véspera de lançamento

Nos dias que antecederam a estreia, o documentário recebeu ampla divulgação em materiais promocionais e na grade oficial da BBC. A retirada de última hora gerou especulações nas redes sociais, com muitos questionando se havia ocorrido algum problema técnico ou censura. No entanto, a emissora foi clara ao afirmar que a decisão foi tomada exclusivamente por respeito à família Osbourne, sem qualquer interferência externa ou controvérsia editorial.

A emissora britânica ainda não divulgou uma nova data para a exibição, mas garantiu que pretende transmitir o documentário assim que os familiares de Ozzy se sentirem confortáveis.

A postura da emissora foi elogiada por parte do público, que reconheceu a sensibilidade da situação e a importância de respeitar os limites pessoais de figuras públicas, especialmente em momentos delicados.

