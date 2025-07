Billie Eilish está trabalhando em projeto 3D com diretor de ‘Titanic’ e ‘Avatar’ Estrela pop revelou parceria com James Cameron durante sua atual turnê mundial ‘Hit Me Hard and Soft’ Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 20/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 20/07/2025 - 13h59 ) twitter

Billie Eilish está trabalhando em projeto 3D com diretor de 'Titanic' e 'Avatar' Foto: Reprodução / Instagram / @billieeilish

Durante uma apresentação em Manchester, na Inglaterra, a cantora pop Billie Eilish surpreendeu o público ao anunciar uma colaboração inédita com o renomado cineasta James Cameron.

A revelação aconteceu em meio à turnê mundial Hit Me Hard and Soft, que promove o terceiro álbum de estúdio da artista.

O projeto, ainda envolto em mistério, será um filme-concerto em 3D — uma fusão entre música e cinema que promete redefinir a experiência sensorial dos fãs.

Eilish, conhecida por sua estética sombria e emocionalmente intensa, brincou no palco sobre o número incomum de câmeras presentes no local: “Não posso dizer muito, mas estou trabalhando em algo muito, muito especial com uma pessoa chamada James Cameron… e será em 3D”, disse, provocando especulações e entusiasmo entre os presentes. “Então vocês devem ter notado que há mais câmeras do que o normal”.

‌



James Cameron estava presente no show, e Billie sugeriu que as filmagens continuarão durante seus outros três shows no local: “Você e eu somos parte do que estou fazendo com ele. Além disso, provavelmente usarei essa mesma roupa por uns quatro dias seguidos.”

A parceria entre Billie Eilish e James Cameron pode parecer improvável à primeira vista, mas faz sentido quando se considera o perfil inovador de ambos. Billie, com apenas 23 anos, já acumula nove Grammys e dois Oscars, além de uma legião de fãs que a acompanham desde seu primeiro sucesso, Ocean Eyes. Seu estilo musical mistura pop alternativo, eletrônico e experimental, sempre com letras introspectivas e visuais marcantes.

‌



James Cameron, por outro lado, é um dos cineastas mais influentes da história do cinema. Diretor de clássicos como Titanic, Avatar e O Exterminador do Futuro, ele é conhecido por sua obsessão por tecnologia e por criar experiências cinematográficas imersivas.

Cameron foi um dos pioneiros na popularização do 3D com o lançamento de Avatar em 2009, e sua paixão por narrativas visuais profundas o torna o parceiro ideal para um projeto como este.

‌



O novo projeto será baseado nos quatro shows realizados por Billie em Manchester, todos parte da turnê Hit Me Hard and Soft. A ideia é capturar não apenas as performances musicais, mas também a atmosfera emocional e estética que permeia os espetáculos.

Com luzes pulsantes, vídeos atmosféricos e momentos de silêncio quase reverente, os shows de Billie são experiências sensoriais que vão além da música.

A escolha de filmar em 3D não é apenas uma decisão técnica — é uma extensão do conceito artístico da turnê.

Billie quer que o público sinta como se estivesse presente, respirando o mesmo ar, vivendo cada nota e cada silêncio. E ninguém melhor do que Cameron para transformar essa visão em realidade.

Embora ainda não haja data oficial de lançamento, o projeto já está sendo gravado e promete ser um marco na interseção entre música e cinema. Billie já tem experiência com filmes-concerto: em 2021, lançou Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, uma produção da Disney+ feita durante a pandemia. No entanto, o novo projeto é mais ambicioso, tanto em escala quanto em profundidade emocional.

A colaboração com Cameron também levanta expectativas sobre o futuro dos filmes musicais. Será que veremos mais artistas se unindo a cineastas para criar experiências imersivas? Billie parece estar abrindo caminho para uma nova forma de consumir música ao vivo — não apenas como entretenimento, mas como arte cinematográfica.

Recentemente, Billie Eilish cancelou sua vinda ao Brasil após ter reprovado o Estádio MorumBIS como palco para sua turnê.

