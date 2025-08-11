BLACKPINK está a caminho de lançar seu primeiro álbum em três anos Expectativas crescem com rumores de novo lançamento e conquistas individuais das integrantes Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 11/08/2025 - 13h55 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h15 ) twitter

BLACKPINK está a caminho de lançar seu primeiro álbum em três anos Foto: Reprodução / Midiorama

O universo do K-pop está em polvorosa com os rumores de que o grupo sul-coreano BLACKPINK pode lançar um novo mini-álbum em novembro deste ano.

A notícia, divulgada inicialmente pelo portal My Daily Korea, foi comentada pela gravadora YG Entertainment, que preferiu manter o mistério, afirmando que qualquer informação oficial será divulgada futuramente por meio de canais promocionais.

Ainda assim, a especulação já movimenta fãs ao redor do mundo, ansiosos por novidades após um período de foco nas carreiras solo das integrantes.

Desde o lançamento do álbum Born Pink em 2022, as integrantes do BLACKPINK têm se dedicado aos seus projetos individuais. Enquanto isso, a sua turnê mundial, intitulada Deadline World Tour está em pausa até outubro.

‌



A girlband, formada por Jennie, Rosé, Lisa e Jisoo, lançou em julho a faixa Jump, produzida pelo conceituado DJ e produtor Diplo, marcando o primeiro trabalho coletivo desde que cada uma embarcou em sua jornada solo.

O último mini-álbum do grupo foi Kill This Love, lançado em 2019, que consolidou ainda mais o sucesso internacional do quarteto. Desde então, o BLACKPINK tem se mantido como uma das maiores potências do K-pop, quebrando recordes e conquistando prêmios em diversas partes do mundo.

‌



Grupo poderá lançar canções inéditas em seu retorno

Ainda de acordo com fontes ligadas à YG Entertainment, as integrantes devem aproveitar o intervalo da turnê para trabalhar em novas composições. Embora não haja confirmação oficial sobre o conteúdo ou estilo do possível novo EP, a expectativa é de que o grupo traga uma sonoridade renovada, mantendo sua identidade visual marcante e letras poderosas que abordam temas como empoderamento, liberdade e autenticidade.

A possibilidade de um lançamento em novembro coincide com o fim da pausa da turnê, o que poderia indicar uma estratégia de retorno triunfal aos palcos com material inédito. Fãs especulam que o novo trabalho possa incluir colaborações internacionais, como já ocorreu em projetos anteriores, ampliando ainda mais o alcance global do grupo.

‌



O sucesso das integrantes em suas carreiras-solo

Enquanto o grupo prepara seu retorno, as integrantes continuam brilhando em suas carreiras solo. Rosé, por exemplo, foi surpreendida com nada menos que oito indicações ao MTV Video Music Awards (VMAs), incluindo categorias de grande prestígio como Vídeo do Ano, Música do Ano e Melhor Colaboração. O megahit APT., em parceria com Bruno Mars, e Toxic Til the End, de seu álbum solo Rosie, foram reconhecidas por sua direção artística, efeitos visuais e impacto cultural.

Em uma reação emocionada publicada em suas redes sociais, Rosé declarou estar “sem palavras” diante das indicações, descrevendo o momento como “um dia absolutamente insano”. Sua empolgação reflete não apenas o sucesso pessoal, mas também o reconhecimento crescente do K-pop em premiações ocidentais.

Além de Rosé, suas colegas de grupo também receberam indicações na categoria Melhor K-pop: Jennie com like Jennie, Jisoo com earthquake e Lisa com a colaboração Born Again ao lado de Doja Cat e RAYE. A competição entre as próprias integrantes mostra a força individual de cada uma, sem comprometer a unidade do grupo.

Com a YG Entertainment prometendo um anúncio oficial em breve, os fãs seguem atentos a qualquer sinal de confirmação. A possibilidade de um novo mini-álbum reacende o entusiasmo em torno do Blackpink como grupo, após um período de destaque individual.

Se os rumores se concretizarem, novembro poderá marcar um novo capítulo na trajetória da banda, com músicas inéditas e uma nova fase criativa.

