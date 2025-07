Fã sobe ao palco do Green Day e constrange banda ao tocar clássico do Oasis Billie Joe Armstrong foi surpreendido pela atitude do jovem durante show em Luxemburgo Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 04/07/2025 - 14h55 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h14 ) twitter

Green Day passa por momento constrangedor em show em Luxemburgo Alice Baxley/Divulgação

O Green Day teve uma surpresa, digamos, desagradável durante sua apresentação em Luxemburgo no início desta semana.

O frontman Billie Joe Armstrong convidou um fã para tocar violão já no final do show. A canção escolhida foi Good Riddance (Time of Your Life), um dos grandes sucessos lançados pelo Green Day em 1997 como parte do álbum Nimrod.

Acontece que, no meio da execução da música, o referido fã simplesmente entrou com os acordes de Wonderwall, o megahit do Oasis, de 1995, surpreendendo os músicos e a plateia presente.

A reação de Armstrong foi imediata: “Você está brincando comigo?”

O vocalista ficou visivelmente decepcionado com a atitude do fã, pegando o violão de volta até ironizá-lo: “Boa tentativa. Boa tentativa”.

O momento foi viralizado nas redes sociais e as reações com a situação foram inúmeras, onde se destacou a de um usuário: “Por que as pessoas insistem em sabotar momentos que deviam ser de fãs de verdade?”.

Com a enorme repercussão da cena, Liam Gallagher, que deu voz à Wonderwall, escrita pelo seu irmão Noel, foi à rede social X e disparou: “Melhor canção da noite”. O post conta com mais de 240 mil visualizações.

Para entendermos a “saia justa” em que o fã colocou o Green Day em Luxemburgo nesta semana, basta lembrarmos da confusão que a banda entrou com Noel Gallagher em 2020 quando este acusou a banda norte-americana de “roubar” os arranjos de Wonderwall para Boulevard of Broken Dreams, faixa do álbum American Idiot de 2004.

“Se você ouvir, descobrirá que é o mesmo arranjo de Wonderwall. Eles deviam ter a decência de esperar até que eu morra (antes de roubar as minhas músicas). Eu, pelo menos, pago às pessoas que roubo”, disse Noel Gallagher naquela época ao Contact Music.

A intriga entre Noel e Green Day ganhou mais combustão quando o DJ Party Ben lançou o mashup Boulevard of Broken Songs, que uniu elementos das duas canções.

É possível imaginar a “satisfação” que os irmãos Gallagher sentiram com a performance do fã que constrangeu o Green Day.

Confira o momento constrangedor

