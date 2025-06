HYBE, agência de atos do K-pop como BTS e Tomorrow x Together, investirá na América Latina Produtora de entretenimento sul coreano está com dois projetos inovadores Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 14/06/2025 - 13h06 (Atualizado em 14/06/2025 - 13h06 ) twitter

A HYBE Latin America está apostando alto na expansão de sua presença no mercado musical latino com dois projetos inovadores.

O primeiro é um reality show que busca formar um novo grupo pop masculino, inspirado no modelo de desenvolvimento de artistas do K-pop, mas adaptado à cultura e identidade latina.

HYBE, agência de estrelas do K-pop como BTS e Tomorrow x Together, investirá na América Latina Foto: Reprodução / Deezer

O segundo projeto é um concurso para encontrar a próxima grande banda regional mexicana, promovendo talentos locais e fortalecendo a diversidade musical da região.

O reality show contará com 16 participantes de países como México, Brasil, EUA, Peru e Espanha, que passarão por um rigoroso treinamento antes da seleção final. O programa se diferencia por sua abordagem multiplataforma, combinando storytelling, performances e bastidores distribuídos em streaming e redes sociais.

‌



Além disso, a produção contará com mentores renomados, como o diretor e coreógrafo Kenny Ortega, a coreógrafa Charm La’Donna e o treinador vocal Robert J “RAab” Stevenson.

Já o concurso Pase a la Fama, desenvolvido em parceria com a emissora Telemundo, busca encontrar a próxima grande banda regional mexicana. O programa estreou em 8 de junho e conta com jurados como Ana Bárbara, Horacio Palencia e Adriel Favela. A iniciativa reforça ointuito da HYBE em expandir sua atuação na América Latina, aplicando metodologias de desenvolvimento artístico inspiradas no K-pop para fortalecer talentos locais.

‌



A estratégia da HYBE para o mercado latino reflete o crescimento acelerado da indústria musical na região. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), a América Latina teve um crescimento de 22,5% em 2024, superando a média global de 4,8%.

O México, onde a HYBE Latin America está baseada, está prestes a entrar no TOP 10 dos maiores mercados musicais do mundo, impulsionado pelo aumento do consumo de música digital.

‌



Além de fortalecer sua presença na região latina, a HYBE busca conectar artistas latinos ao mercado global, replicando o sucesso de grupos como BTS e Seventeen. A empresa já demonstrou sua capacidade de lançar artistas internacionais com o projeto KATSEYE, um grupo feminino global formado por meio de um programa de sobrevivência no estilo K-pop.

Agora, a empresa pretende aplicar essa expertise ao mercado latino, criando uma ponte entre diferentes culturas e expandindo sua influência na indústria musical.

Com esses projetos, a HYBE Latin America não apenas investe na descoberta de novos talentos, mas também redefine a forma como artistas latinos são desenvolvidos e apresentados ao mundo. A abordagem inovadora da empresa promete transformar o cenário musical da região, oferecendo oportunidades inéditas para artistas emergentes e consolidando a América Latina como um dos polos mais dinâmicos da música global.

A HYBE gerencia a carreira de grandes nomes do K-pop como BTS, Tomorrow x Together, Seventeen e NewJeans.