Madonna é duramente criticada por comportamento em musical nos EUA 'Rainha do Pop' esteve na Broadway para assistir o musical 'Hamilton' Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 20/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h53 )

Anthony Ramos, astro da Broadway, fez duras críticas à popstar Madonna por seu comportamento enquanto assistia ao musical Hamilton, em Nova York.

A Rainha do Pop foi criticada por supostamente ficar sentada na plateia olhando para o seu iPad durante a apresentação de Hamilton. Isso foi em 2015.

Madonna é duramente criticada por comportamento em musical nos EUA Foto: Reprodução / Instagram / @madonna

Em uma recente entrevista no programa Watch What Happens Live! de Andy Cohen, Anthony Ramos, que interpretou dois papéis em Hamilton, foi convidado a revelar a celebridade mais “aterrorizante” que ele viu na plateia enquanto se apresentava no musical.

“A mais assustadora foi a Madonna com o iPad na cara. Ela ficou assim o tempo todo”, explicou Ramos, imitando a popstar, olhando para o aparelho. “Eu fiquei tipo: ‘Droga, gatinha’, e eu: ‘Se você não está gostando tanto assim, sabe que a porta é logo ali. Você não precisa ficar aqui.’”

Anthony Ramos, que interpretou o papel duplo de Philip Hamilton e John Laurens no musical de Lin-Manuel Miranda naquele ano, revelou enigmaticamente que havia proibido uma celebridade de ir aos bastidores após o show.

“Esta noite foi a primeira vez que pedi à gerência do palco para NÃO permitir que uma celebridade (que estava enviando mensagens de texto durante todo o Ato 2) entrasse nos bastidores. #naoselfieparavocê”, escreveu Ramos na plataforma X na época.

Houve muitos rumores de que ele estava se referindo a Madonna. Contudo, ele nunca confirmou a especulação.

Mas um assessor de imprensa da Madonna acabou respondendo mais tarde aos rumores em uma entrevista ao US Weekly: “Não é verdade. Ela foi convidada para os bastidores quatro vezes. Ela mandou uma mensagem depois do show, quando eles estavam fazendo a campanha de arrecadação de fundos. Madonna já tinha feito uma doação generosa.”