Marília Mendonça: "Existem coisas para 20 anos", afirma produtor sobre inéditas da cantora Material inédito da saudosa 'Rainha da Sofrência' é encontrado em pen drive Backstage|Marcelo de Assis 20/08/2025 - 14h23 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h48 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gravações inéditas de Marília Mendonça foram encontradas em um pen drive com mais de 110 arquivos.

A família, a gravadora e empresários estão em impasse sobre o lançamento do material.

Wander Oliveira sugere lançar 10 músicas por ano, mas defende que o pen drive deva ser entregue ao filho de Marília, Léo.

Questões legais sobre direitos autorais e a autonomia do herdeiro complicam a situação, enquanto fãs aguardam novidades. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marília Mendonça: "Existem coisas para 20 anos", afirma produtor sobre inéditas da cantora Foto: Reprodução / Instagram / @mariliamendoncacantora

Um dia após a morte da saudosa Marília Mendonça (1995-2021) eu fui convidado pela Record News para conceder uma entrevista à emissora e realizar uma análise sobre a carreira da Rainha da Sofrência, que nos deixou muito cedo.

Naquela oportunidade, eu disse que ainda haveriam muitas músicas da cantora a serem lançadas. O motivo era claro: Marília era uma compositora de mão cheia, muito produtiva, tanto para ela quanto para outros artistas com quem ela colaborava sempre.

Anos depois de sua despedida, Marília Mendonça continua sendo uma das vozes mais marcantes da música brasileira e sua presença ainda ecoa nas rádios e nas playlists.

Agora, sua obra entrou em uma polêmica envolvendo um pen drive que abriga mais de uma centena de gravações inéditas.

‌



O dispositivo, compilado por Juliano Soares, conhecido como Tchula — parceiro de composição e amigo próximo da artista — tornou-se o centro de um impasse entre família, gravadora e empresários.

Segundo informações reveladas no podcast Marília – O Outro Lado da Sofrência, o conteúdo do pen drive conta com cerca de 110 arquivos. Ali estão rascunhos, gravações de voz e violão, além de composições próprias e de outros artistas. Esse acervo representa não apenas uma oportunidade de manter viva a obra da cantora, mas também uma fonte de divergências sobre como e quando esse material deve ser lançado.

‌



“A ideia é trabalhar 10 músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga”, revelou Wander Oliveira ao podcast.

A proposta seria divulgar cerca de 10 músicas por ano, mantendo o legado da artista em constante renovação. No entanto, Wander também declarou que abriu mão de seus direitos sobre o conteúdo do pen drive, defendendo que o dispositivo deveria pertencer exclusivamente a Léo, filho de Marília e seu único herdeiro.

‌



Para ele, o pen drive representa a história da mãe de Léo e deveria ser entregue ao menino quando ele tiver maturidade para decidir o que fazer com o material.

Apesar da intenção de preservar o conteúdo como uma herança afetiva, o advogado da família, Robson Cunha, apresentou uma visão diferente: segundo ele, todo o material produzido por Marília em vida já pertence à gravadora Som Livre, conforme contrato firmado em 2019.

Cunha confirmou que há negociações em andamento para incluir os arquivos do pen drive nos próximos lançamentos da artista, negando qualquer acordo prévio sobre manter o conteúdo apenas como memória pessoal.

A situação se complica ainda mais com a necessidade de assinatura de contratos por Murilo Huff, pai de Léo, que representa legalmente o filho. Sem essa formalização, os projetos futuros ficam estagnados, mesmo com o interesse da gravadora em avançar. Cunha acredita que esse processo será resolvido em breve, permitindo que novas músicas de Marília cheguem ao público.

Obra de Marília Mendonça já foi objeto de controvérsia em lançamento criado digitalmente com Cristiano Araújo

Não é a primeira vez que uma obra de Marília Mendonça entra em controvérsia: o dueto póstumo entre a cantora e o também falecido Cristiano Araújo (1986-2015), criado digitalmente, foi uma ideia que partiu da família da artista, mas não contou com o apoio de Wander Oliveira. Na ocasião, ele afirmou que, se tivesse sido consultado, teria se posicionado contra. Ainda assim, respeitou a vontade dos familiares e não impediu o lançamento.

O caso do pen drive levanta questões profundas sobre os limites entre o direito autoral, a memória afetiva e os interesses comerciais. De um lado, há o desejo de manter viva a obra de uma artista que marcou gerações. De outro, existe a preocupação com o respeito à sua imagem, à sua história e à autonomia de seu herdeiro.

Enquanto os acordos não são firmados, os fãs de Marília Mendonça aguardam ansiosamente por novidades.

O pen drive em questão tornou-se um emblema da complexidade que envolve o pós-vida de artistas tão influentes.

