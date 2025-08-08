Olivia Rodrigo alcança 2 bilhões de streams no Spotify com música criada em apenas um dia ‘deja vu’ é o quarto single da arista a ultrapassar tal marca Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 08/08/2025 - 11h25 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h46 ) twitter

Olivia Rodrigo alcança 2 bilhões de streams no Spotify com música criada em apenas um dia Foto: Reprodução / Instagram / @oliviarodrigo

A jovem estrela pop Olivia Rodrigo continua a surpreender o mundo da música com números impressionantes e conquistas que a colocam entre os grandes nomes do pop contemporâneo.

Sua faixa deja vu, lançada em abril de 2021, como parte de seu álbum de estreia Sour, acaba de ultrapassar a expressiva marca de 2 bilhões de reproduções no Spotify, tornando-se a quarta música da artista a atingir esse marco, ao lado de driver’s license, traitor e good 4 u.

Gravada em 2020 e escrita em parceria com o produtor Dan Nigro, deja vu foi criada em apenas um dia, durante uma sessão intensa em agosto daquele ano. A música, que teve como desafio natural dar continuidade ao sucesso estrondoso de driver’s license, mostra uma faceta mais irônica e melancólica de Rodrigo, explorando o sentimento de ver um ex-parceiro repetir os mesmos gestos e experiências com outra pessoa.

A letra usa o conceito de deja vu como metáfora para a dor da repetição emocional após o fim de um relacionamento.

O lançamento da faixa foi acompanhado por um videoclipe dirigido por Allie Avital, estrelado por Olivia e Talia Ryder. O vídeo, que já acumula mais de 550 milhões de visualizações no YouTube, reforça a estética nostálgica e surreal da música, com cenas que misturam realidade e ilusão, criando uma atmosfera de confusão emocional e identidade fragmentada.

Além de Rodrigo e Nigro, os créditos de composição incluem Taylor Swift, Jack Antonoff e St. Vincent, devido à interpolação da faixa Cruel Summer, de Swift, lançada em 2019. Essa colaboração indireta foi vista como um gesto de respeito e influência, já que Olivia sempre citou Swift como uma de suas maiores inspirações musicais.

deja vu estreou diretamente na 8ª posição da Billboard Hot 100, tornando Olivia Rodrigo a primeira artista da história a emplacar seus dois primeiros singles solo no TOP 10 da parada. A faixa também recebeu certificação de multi-platina (4x) pela RIAA, consolidando seu sucesso comercial e cultural.

“Eu tenho déjà vu o tempo todo”, revelou a cantora

Em entrevista à revista People, Olivia Rodrigo explicou a inspiração por trás da música: “Eu tenho déjà vu o tempo todo. Achei que seria uma metáfora interessante para esse sentimento universal que surge quando você termina com alguém e vê essa pessoa vivendo a mesma vida que vocês tinham, só que com outra pessoa.”

Essa abordagem emocional e honesta é uma das marcas registradas da artista, que conquistou uma legião de fãs por sua vulnerabilidade e autenticidade.

O single é parte integrante de Sour, o álbum que marcou a estreia de Olivia Rodrigo que pavimentou seu caminho para o estrelato mundial e marcou, também, o novo contrato da cantora com a Geffen Records, lendária gravadora da Universal Music, que já contou em seu cast com outros grandes nomes da música mundial como Guns N’ Roses, Joni Mitchell, John Lennon, Cher, Elton John, Nirvana, entre muitos outros.

Com apenas alguns anos de carreira, Olivia Rodrigo já se tornou uma das artistas mais influentes de sua geração. A artista se destaca por sua capacidade de transformar experiências pessoais em narrativas universais, embaladas por melodias envolventes e produções sofisticadas.

