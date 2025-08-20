Olivia Rodrigo transforma turnê mundial ‘Guts’ em livro comemorativo Publicação exclusiva celebra os bastidores e momentos marcantes da artista em edição especial para fãs Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 20/08/2025 - 10h51 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Olivia Rodrigo transforma turnê mundial 'Guts' em livro comemorativo Foto: Reprodução / Instagram / @oliviarodrigo

Após encerrar sua monumental turnê mundial Guts, que contou com 102 apresentações ao redor do planeta, a cantora Olivia Rodrigo decidiu eternizar essa jornada em um formato inusitado e sofisticado: um livro de capa dura voltado especialmente para seus fãs mais dedicados.

Intitulado Guts World Tour Book, a obra será lançada oficialmente em 10 de outubro de 2025, mas já está disponível para pré-venda na loja online da cantora por US$ 38 (cerca de R$ 207 no câmbio atual).

O livro é uma verdadeira peça de colecionador. Cada exemplar acompanha uma série de itens exclusivos: um pôster, adesivos, uma carta colecionável e um marcador de página com fita vermelha. Esses elementos foram pensados para criar uma experiência tátil e emocional que complementa o conteúdo visual e narrativo da publicação.

O conteúdo de Guts World Tour Book inclui uma linha do tempo detalhada do álbum Guts e da turnê, além de setlists completos e uma seleção de fotos que capturam tanto os momentos no palco quanto os bastidores.

‌



As imagens revelam o lado íntimo da artista, sua equipe e os preparativos que tornaram cada show uma experiência única. A proposta é oferecer aos fãs uma imersão profunda no universo da turnê, indo além do que foi visto nos palcos.

Olivia Rodrigo transforma turnê mundial 'Guts' em livro comemorativo Foto: Divulgação

‌



Olivia Rodrigo: a expectativa milionária com as vendas do livro

Com mais de 1,6 milhão de pessoas presentes nos shows da Guts World Tour, a expectativa de vendas é alta. Estima-se que, se apenas 5% desse público adquirir o livro, a arrecadação bruta ultrapassaria os US$ 3 milhões. Esse número reforça o poder de engajamento de Olivia Rodrigo e a força de sua base de fãs, que se mostrou extremamente ativa e apaixonada ao longo da turnê.

Diferente de outras publicações semelhantes, o Guts World Tour Book não é fruto de uma parceria com editoras tradicionais. A distribuição está sendo feita exclusivamente pela loja oficial da cantora, com a Universal Music Group (UMG) responsável pela promoção. Essa estratégia permite maior controle criativo e comercial sobre o produto, além de fortalecer o vínculo direto entre artista e público.

‌



A iniciativa segue uma tendência crescente entre grandes nomes da música pop, que têm apostado em livros comemorativos como extensão de suas turnês. Um exemplo recente é o The Official Taylor Swift: The Eras Tour Book, lançado com proposta semelhante e preço equivalente. Essas publicações funcionam como cápsulas do tempo, preservando momentos marcantes e oferecendo aos fãs uma forma concreta de reviver a experiência dos shows.

Olivia Rodrigo, que despontou como uma das vozes mais influentes da nova geração, tem se mostrado habilidosa em construir uma narrativa artística que vai além da música. Com o lançamento do livro, ela reforça sua identidade como artista multidisciplinar, capaz de unir performance, estética e storytelling em um projeto coeso e envolvente.

O lançamento deste livro também representa uma evolução na forma como artistas se relacionam com seus públicos. Em vez de depender exclusivamente de produtos digitais ou merchandising genérico, a cantora aposta em uma peça editorial que valoriza o conteúdo, o design e a memória afetiva. É uma forma de reconhecer a importância dos fãs na construção de sua carreira e de oferecer algo que transcende o consumo imediato.

Para os admiradores da cantora, o livro é um símbolo de pertencimento a uma comunidade global que acompanhou cada passo da turnê. E para Olivia Rodrigo, é uma maneira de celebrar uma fase decisiva de sua trajetória, marcada por crescimento artístico, reconhecimento internacional e conexão profunda com seu público.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica