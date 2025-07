Os 30 anos de Foo Fighters e a dor que ressoa na perda de Taylor Hawkins Banda norte-americana divulgou seu inédito single ‘Today’s Song’ nesta quarta-feira (2) e relembrou o seu saudoso baterista Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 02/07/2025 - 14h05 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h05 ) twitter

Os 30 anos de Foo Fighters e a dor que ressoa na perda de Taylor Hawkins Foto: Divulgação

Como parte da celebração de seus 30 anos de atividade, o Foo Fighters anunciou nesta quarta-feira (2) o seu inédito single Today’s Song, a primeira amostra de um trabalho inédito da banda desde o aclamado But Here We Are. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Em seu comunicado oficial, o Foo Fighters frisou que Today’s Song traz a “aura de um otimismo inabalável”, com suas letras abordando assuntos como evolução pessoal e perseverança diante das incertezas da vida e o passar do tempo.

O grupo liderado por Dave Grohl também fez questão de dizer que sua trajetória foi marcada por “momentos de alegria desenfreada e momentos de dor devastadora”, incluindo “belas vitórias e de derrotas dolorosas”, uma ligação imediata com a perda de seu eterno baterista Taylor Hawkins (1972-2002).

A mensagem final do comunicado do Foo Fighers divulgado pela Sony Music é um desabafo de uma banda que continua sendo norteada pelo talento e eterna presença de Hawkings.

‌



“E… Taylor. Seu nome é dito todos os dias, às vezes com lágrimas, às vezes com um sorriso, mas você ainda está em tudo que fazemos, por onde quer que vamos, para sempre. A imensidão da sua alma maravilhosa só é rivalizada pela saudade infinita que sentimos com sua ausência. Todos nós sentimos sua falta de forma indescritível. Os Foo Fighters incluirão Taylor Hawkins em cada nota que tocarmos, até finalmente alcançarmos nosso destino”, concluiu a banda.

Ouça a nova faixa:

‌



