Rivalidade no streaming: Drake supera Kendrick Lamar e se torna o rapper mais ouvido no Spotify

O cantor Drake ultrapassou Kendrick Lamar neste mês e se tornou o rapper com o maior número de ouvintes mensais no Spotify. A disputa entre os dois gigantes da música não é novidade, mas os números recentes reacenderam o debate sobre quem domina o gênero na era digital.

Segundo dados divulgados pela Chart Data, Drake alcançou 80,65 milhões de ouvintes mensais, superando Kendrick por uma margem mínima de 30 mil ouvintes.

Embora a diferença seja pequena, o impacto simbólico é enorme, considerando especialmente o histórico de rivalidade entre os dois artistas.

A ascensão de Drake ao topo não aconteceu por acaso: o rapper canadense vem acumulando conquistas impressionantes nos últimos meses.

‌



Em março deste ano, ele se tornou o primeiro artista da história a ultrapassar 110 bilhões de streams na plataforma. Esse feito consolidou sua posição como um dos nomes mais influentes da música contemporânea.

Além disso, Drake foi o destaque do Wireless Festival em Londres, onde realizou três apresentações consecutivas que misturaram gêneros e convidados especiais como Lauryn Hill, 21 Savage e Vanessa Carlton.

‌



Esses shows geraram grande repercussão nas redes sociais e impulsionaram ainda mais seus números de streaming.

Enquanto isso, Kendrick Lamar está em plena atividade com a Grand National Tour, ao lado da cantora SZA. O rapper de Compton (EUA) continua colhendo os frutos de seu álbum de 2024 e da performance memorável no Super Bowl, onde apresentou uma versão censurada de seu diss track Not Like Us.

‌



A disputa entre Drake e Kendrick Lamar vai além das métricas de streaming: os dois artistas protagonizaram uma série de trocas de farpas musicais ao longo de 2024 e 2025.

Kendrick lançou faixas como Like That e Not Like Us, nas quais fez acusações polêmicas contra Drake. Em resposta, o artista canadense lançou Push Ups e The Heart Part 6, reafirmando sua posição e prometendo uma “segunda rodada” neste tipo de batalha.

A tensão chegou até os tribunais. Drake chegou a abrir um processo contra a Universal Music Group e o Spotify, alegando que os números de Not Like Us foram inflados artificialmente por meio de bots e esquemas de pay-to-play. No entanto, ele acabou retirando a ação antes que ela avançasse.

A vitória de Drake nos números gerou reações intensas nas redes sociais. Enquanto seus fãs celebram o feito como uma prova de sua superioridade, os admiradores de Kendrick argumentam que qualidade artística não se mede apenas por estatísticas.

Muitos destacam que Kendrick Lamar venceu a “batalha lírica” e que sua música tem maior profundidade e impacto cultural.

Outros adotam uma postura mais equilibrada, reconhecendo o talento de ambos: “Drake vence nos streams, Kendrick nas almas. Dois reis, tronos diferentes”, comentou um usuário no X (antigo Twitter).

Com ambos os artistas em plena atividade e novos lançamentos previstos para este ano, é difícil prever quem manterá o topo por mais tempo. A diferença de ouvintes é pequena e pode mudar a qualquer momento. O que é certo é que essa rivalidade continua a alimentar o interesse do público e a elevar o nível do hip-hop mundial.

Drake mostrou que, mesmo após mais de uma década de carreira, ainda sabe como movimentar os números e manter sua relevância. Kendrick, por sua vez, continua a ser uma força criativa e provocadora, capaz de transformar cada verso em um manifesto.

Seja pelos números ou pelas letras, essa disputa está longe de acabar — e os fãs agradecem.

