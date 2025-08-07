Aplicativo quebra recorde com transmissão do Tomorrowland e redefine o futuro da música ao vivo Com mais de 74 milhões de espectadores únicos, TikTok assume protagonismo na nova era dos festivais digitais Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 07/08/2025 - 11h52 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h03 ) twitter

TikTok quebra recorde com transmissão do Tomorrowland e redefine o futuro da música ao vivo Foto: Domínio Público

A plataforma de vídeos TikTok acaba de alcançar um marco histórico no universo da música ao vivo. Durante a edição de 2025 do icônico festival Tomorrowland, realizado na Bélgica, a plataforma registrou mais de 74 milhões de espectadores únicos em suas transmissões ao vivo ao longo de dois finais de semana.

Esse número representa um impressionante crescimento de 362,5% em relação à audiência de 2023, quando o mesmo evento atraiu cerca de 16 milhões de visualizações.

O feito estabelece um novo recorde para transmissões musicais na plataforma e sinaliza uma transformação profunda na forma como o público consome grandes eventos culturais.

A cobertura do Tomorrowland foi extensa e envolvente. O TikTok operou uma transmissão contínua de 24 horas, com imagens ao vivo de diversos palcos, incluindo o icônico MainStage, o Freedom Stage e o canal OneWorldRadio. Além disso, a plataforma montou um estúdio de conteúdo no próprio local, onde DJs e produtores participaram de entrevistas, sessões criativas e interações com fãs.

‌



Essa abordagem multimídia permitiu que o público acompanhasse não apenas os shows, mas também os bastidores e momentos exclusivos do evento.

O impacto da transmissão do Tomorrowland através do TikTok

O impacto da transmissão foi sentido em várias frentes. A hashtag #Tomorrowland acumulou 2,4 bilhões de visualizações durante o período do festival, enquanto a conta oficial do evento no TikTok ganhou 1,9 milhão de novos seguidores, totalizando 9,2 milhões. Os artistas que participaram da transmissão também se beneficiaram: juntos, eles conquistaram 3 milhões de novos seguidores e geraram 580 milhões de visualizações em seus vídeos.

‌



Entre os nomes mais assistidos estavam Charlotte de Witte, que se apresentou duas vezes no MainStage em um único dia, e Martin Garrix, responsável pelos encerramentos dos dois finais de semana. Alan Walker também teve destaque, com sua faixa Heartbreak Melody — criada durante um acampamento de composição promovido por Tomorrowland e pelo serviço de distribuição SoundOn, pertencente ao TikTok — acumulando 4 milhões de streams em apenas duas semanas.

A música se tornou a mais adicionada à biblioteca dos usuários por meio do recurso Add to Music App da plataforma.

‌



O acampamento de composição, realizado em julho em Bruxelas, reuniu artistas, DJs e produtores para criar faixas originais especialmente para o festival. A iniciativa resultou em sucessos como Same Thing, de Ely Oaks e LAVINIA, que alcançou 1 milhão de streams em sua primeira semana.

Segundo Nichal Sethi, chefe da SoundOn na região EMEA, o projeto foi uma oportunidade de unir talentos consagrados e emergentes em um ambiente criativo e colaborativo. A expectativa é que novas faixas criadas durante o acampamento sejam lançadas nas próximas semanas, incluindo uma produção de Pegassi, prevista para o dia 15 de agosto.

O protagonismo do livestreaming

O sucesso da transmissão do Tomorrowland ocorre em um momento de expansão das funcionalidades de livestreaming do TikTok. Recentemente, a plataforma anunciou uma parceria com a iHeart Radio para lançar uma competição musical ao vivo voltada para artistas independentes.

Além disso, o TikTok introduziu o recurso LIVE Fan Club, que permite aos criadores interagirem diretamente com seus fãs durante transmissões ao vivo. Atualmente, cerca de 130 milhões de criadores utilizam o recurso LIVE diariamente.

Mercado de transmissões ao vivo é promissor e deve ter alta rentabilidade até 2032

Essas iniciativas refletem o crescimento acelerado da economia dos criadores e do mercado global de transmissões ao vivo, que movimentou US$ 38,87 bilhões em 2022 e tem previsão de atingir US$ 256,56 bilhões nos próximos 10 anos, segundo dados da Custom Market Insights. O TikTok, ao integrar música, tecnologia e interatividade, posiciona-se como uma das plataformas mais influentes nesse cenário.

O recorde estabelecido com o Tomorrowland é um indicativo de que os festivais musicais estão se reinventando. A experiência digital, quando bem executada, pode ser tão envolvente quanto a presencial, ampliando o alcance dos eventos e democratizando o acesso à cultura.

Com parcerias estratégicas e foco na inovação, o TikTok está moldando o futuro da música ao vivo e redefinindo o papel das plataformas sociais na indústria do entretenimento.

