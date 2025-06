Veigh, sucesso do trap, apresenta o álbum ‘Eu Venci o Mundo’ no metrô de São Paulo Artista se uniu ao Spotify em uma ação que antecedeu a entrada do novo disco na plataforma nesta quinta-feira (26) Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 27/06/2025 - 09h48 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veigh, sucesso do trap, apresenta o álbum 'Eu Venci o Mundo' na linha vermelha do metrô de SP Spotify/Divulgação

O rapper Veigh, um dos grandes expoentes do trap na atualidade, tomou a voz das estações da linha vermelha do Metrô de São Paulo para apresentar seu novo álbum Eu Venci o Mundo, que estreou no Spotify nesta quinta-feira (26).

A ação é uma collab com o Spotify que invadiu o transporte público paulistano conectando a obra de Veigh com milhões de pessoas.

O foco da ação é apresentar a narrativa de um artista que se tornou referência no trap nacional a quem esteve nos vagões do Metrô, através de uma mensagem sonora que foi ouvida pelos passageiros que utilizaram o sistema de transporte naquele momento.

“Boa minha rapaziada, meu senhor, minha senhora. Aqui quem fala é o Veigh. E pra você que tá em mais um dia de progresso, mais um dia de corre, convido a ouvir meu novo álbum, Eu Venci o Mundo, que vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify, fechou?”.

‌



Veigh, sucesso do trap, apresenta o álbum 'Eu Venci o Mundo' na linha vermelha do metrô de SP Foto: Spotify

Eu Venci o Mundo estreou com 16 faixas inéditas e autorais de Veigh, incluindo Belieber e Mônaco Freestyle, passando por referências a fé, fama e foco.

Antes de ser conhecido no cenário musical nacional, Veigh foi grande destaque no programa Radar Brasil do Spotify, uma das iniciativas da plataforma para amplificar artistas emergentes. Hoje, o cantor conta com 7,8 milhões de ouvintes mensais.

‌



O Radar Brasil abriu caminho para Veigh se consolidar no mercado musical, além de ganhar visibilidade em playlists editoriais e confirmar a promessa que o artista foi como uma realidade da música brasileira, desse o sucesso do álbum Dos Prédios Deluxe, quando o cantor alcançou o topo da parada Top Albums Debut Global da plataforma de streaming.

‌



✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica