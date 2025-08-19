Ator de ‘Quarteto Fantástico’ escreve crítica sincerona sobre o filme
Paul Walter Hauser deu 3,5 estrelas para o longa no Letterboxd
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O ator Paul Walter Hauser, que interpreta o Toupeira em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, fez uma crítica sincerona sobre o filme no Letterboxd, uma rede social para fãs de cinema.
Hauser deu 3,5 estrelas (de um máximo de 5) para Quarteto Fantástico: Primeiros Passos.
Veja também
“Eu amo a trilha sonora, o design de produção, as atuações. Queria que não tivessem cortado minha cena com a Vanessa Kirby, mas estou empolgado por ter participado de um filme da Marvel (problema de primeiro mundo; sou mimado pra caramba por poder atuar). Animado para acompanhar a história do Franklin!!! #QuartetoFantástico”, escreveu Hauser.
Esta não é a primeira vez que o ator é sincerão sobre um filme em que atua. Ele também deu 3,5 estrelas para O Caso Richard Jewell.
“Nada de errado em dar uma avaliação honesta. É um bom filme, definitivamente vale a pena assistir. Uma nota 3,5 de 5 não é uma crítica. É a realidade", escreveu na época ao ser questionado por um seguidor.
Quarteto Fantástico: Primeiros Passos ainda está em cartaz no cinema. O filme, que introduz os personagens no Universo Cinematográfico da Marvel, já arrecadou US$ 469 milhões em bilheterias.
✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp