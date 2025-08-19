Ator de ‘Quarteto Fantástico’ escreve crítica sincerona sobre o filme Paul Walter Hauser deu 3,5 estrelas para o longa no Letterboxd Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 19/08/2025 - 10h51 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Paul Walter Hauser, ator que interpreta o Toupeira, fez uma crítica sobre o filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos.

Ele avaliou o longa com 3,5 estrelas no Letterboxd, destacando a trilha sonora, o design e as atuações.

Hauser expressou descontentamento pelo corte de sua cena com Vanessa Kirby, mas revelou entusiasmo por estar no filme da Marvel.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos está em cartaz e já arrecadou US$ 469 milhões nas bilheteiras. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Paul Walter Hauser é o Toupeira em 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' Divulgação/Marvel

O ator Paul Walter Hauser, que interpreta o Toupeira em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, fez uma crítica sincerona sobre o filme no Letterboxd, uma rede social para fãs de cinema.

Hauser deu 3,5 estrelas (de um máximo de 5) para Quarteto Fantástico: Primeiros Passos.

“Eu amo a trilha sonora, o design de produção, as atuações. Queria que não tivessem cortado minha cena com a Vanessa Kirby, mas estou empolgado por ter participado de um filme da Marvel (problema de primeiro mundo; sou mimado pra caramba por poder atuar). Animado para acompanhar a história do Franklin!!! #QuartetoFantástico”, escreveu Hauser.

Esta não é a primeira vez que o ator é sincerão sobre um filme em que atua. Ele também deu 3,5 estrelas para O Caso Richard Jewell.

‌



“Nada de errado em dar uma avaliação honesta. É um bom filme, definitivamente vale a pena assistir. Uma nota 3,5 de 5 não é uma crítica. É a realidade", escreveu na época ao ser questionado por um seguidor.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos ainda está em cartaz no cinema. O filme, que introduz os personagens no Universo Cinematográfico da Marvel, já arrecadou US$ 469 milhões em bilheterias.

‌



✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.