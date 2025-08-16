Tia Gladys: quem é Amy Madigan, a atriz por trás da personagem de ‘A Hora do Mal’ Filme em cartaz nos cinemas brasileiros é sucesso de público e crítica Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Hora do Mal é um filme de suspense e humor que se destaca nos cinemas brasileiros.

Tia Gladys, interpretada pela atriz Amy Madigan, é fundamental para desvendar o mistério do desaparecimento de 17 crianças.

Amy Madigan, atriz veterana, já foi indicada ao Oscar e ficou conhecida por papéis em filmes como Campo dos Sonhos e Roe X Wade.

O sucesso de Tia Gladys pode levar à produção de um prequel sobre a personagem. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tia Gladys chama a atenção no ótimo 'A Hora do Mal' Divulgação

A Hora do Mal, em cartaz nos cinemas brasileiros, já é um dos filmes mais interessantes do ano. Além do clima sufocante de suspense, salpicado com humor, o longa dirigido por Zach Cregger traz uma personagem interessantíssima: a Tia Gladys.

Sem muito spoiler, o que dá pra falar é que Tia Gladys é uma peça central para desvendar o mistério que move o filme: o desaparecimento de 17 crianças de uma mesma sala precisamente no mesmo horário, às 2h17 da madrugada.

O visual espalhafatoso e a mistura de comédia e terror fazem de Tia Gladys uma personagem icônica. Tanto que já existem conversas para um prequel de A Hora do Mal contando a história da personagem.

Por baixo da maquiagem e da peruca de Tia Gladys está Amy Madigan, uma atriz veterana que até já concorreu ao Oscar.

‌



Quem é Amy Madigan

Amy Madigan nasceu em 11 de setembro de 1950 na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Nos anos 70 ela se mudou para Los Angeles, onde foi vocalista de bandas de rock, estudou atuação e se formou em psicologia.

O seu primeiro papel como atriz foi em 1981 na série Casal 20. Depois de alguns trabalhos na TV ela estreou no cinema em 1983, em Criança Amada: Uma História Real, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro como Atriz Revelação.

‌



Foi nesse mesmo ano que ela se casou com o ator Ed Harris, com quem está até hoje. Os dois têm uma filha.

Depois de algum sucesso no teatro, ela conseguiu brilhar também no cinema. Em 1986 foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Duas Vezes na Vida. Em 1989, estrelou ao lado de Kevin Costner o filme Campo dos Sonhos. E em 1990 ganhou o Globo de Ouro pelo papel em Roe X Wade.

‌



Ela participou também de filmes como A Metade Negra, Pollock, Regras Não Se Aplicam e A Caçada, além de séries como Plantão Médico, Grey’s Anatomy e Criminal Minds.

Mas o reconhecimento do grande público chega agora, com A Hora do Mal. E não estranhe se o nome de Amy Madigan aparecer nas listas de premiações da temporada.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.