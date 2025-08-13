Leonardo DiCaprio revela qual foi o maior arrependimento da carreira Ator é o protagonista de ‘Uma Batalha Após a Outra’, que estreia no mês que vem Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 13/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Leonardo DiCaprio revelou seu maior arrependimento: não ter participado de "Boogie Nights".

A declaração foi feita em entrevista com o diretor do filme, Paul Thomas Anderson.

DiCaprio considera "Boogie Nights" uma obra-prima e um filme marcante da sua geração.

Ele está atualmente trabalhando com Anderson em "Uma Batalha Após a Outra", que estreia no próximo mês.

Leonardo DiCaprio finalmente trabalha com Paul Thomas Anderson em 'Uma Batalha Após a Outra' Divulgação

O ator Leonardo DiCaprio tem uma carreira de sucesso, com filmes como Titanic e O Lobo de Wall Street. Ele tem até um Oscar na gaveta, por seu papel em O Regresso. Mas também tem um arrependimento: ter dispensado uma vaga em Boogie Nights: Prazer Sem Limites.

A revelação aconteceu em uma entrevista com o diretor do filme de 1997, Paul Thomas Anderson. Agora, quase 30 anos depois, os dois finalmente trabalharam juntos. DiCaprio é o protagonista de Uma Batalha Após a Outra, que estreia no mês que vem nos cinemas.

“Meu maior arrependimento é não ter feito Boogie Nights. Foi um filme marcante da minha geração. Não consigo imaginar ninguém além do Mark [Wahlberg] naquele papel. Quando finalmente assisti ao filme, achei que era uma obra-prima. É irônico que você seja a pessoa fazendo essa pergunta, mas é verdade", disse DiCaprio em entrevista a Anderson na Esquire.

Boogie Nights conta a história de um jovem artista na indústria pornográfica na Califórnia no final dos anos 70 e início dos anos 80. O filme projetou Anderson em Hollywood e abriu espaço para sucessos como Magnólia e Sangue Negro.

‌



Na entrevista, DiCaprio falou porque aceitou o papel em Uma Batalha Após a Outra.

“No fundo, querer fazer este filme foi bem simples: eu queria trabalhar com você — Paul — há uns vinte anos, e adorei essa ideia de um revolucionário desgastado tentando apagar seu passado e desaparecer, tentando viver uma vida normal criando sua filha", disse DiCaprio.

‌



