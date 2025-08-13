Leonardo DiCaprio revela qual foi o maior arrependimento da carreira
Ator é o protagonista de ‘Uma Batalha Após a Outra’, que estreia no mês que vem
O ator Leonardo DiCaprio tem uma carreira de sucesso, com filmes como Titanic e O Lobo de Wall Street. Ele tem até um Oscar na gaveta, por seu papel em O Regresso. Mas também tem um arrependimento: ter dispensado uma vaga em Boogie Nights: Prazer Sem Limites.
A revelação aconteceu em uma entrevista com o diretor do filme de 1997, Paul Thomas Anderson. Agora, quase 30 anos depois, os dois finalmente trabalharam juntos. DiCaprio é o protagonista de Uma Batalha Após a Outra, que estreia no mês que vem nos cinemas.
“Meu maior arrependimento é não ter feito Boogie Nights. Foi um filme marcante da minha geração. Não consigo imaginar ninguém além do Mark [Wahlberg] naquele papel. Quando finalmente assisti ao filme, achei que era uma obra-prima. É irônico que você seja a pessoa fazendo essa pergunta, mas é verdade", disse DiCaprio em entrevista a Anderson na Esquire.
Boogie Nights conta a história de um jovem artista na indústria pornográfica na Califórnia no final dos anos 70 e início dos anos 80. O filme projetou Anderson em Hollywood e abriu espaço para sucessos como Magnólia e Sangue Negro.
Na entrevista, DiCaprio falou porque aceitou o papel em Uma Batalha Após a Outra.
“No fundo, querer fazer este filme foi bem simples: eu queria trabalhar com você — Paul — há uns vinte anos, e adorei essa ideia de um revolucionário desgastado tentando apagar seu passado e desaparecer, tentando viver uma vida normal criando sua filha", disse DiCaprio.
Perguntas e respostas
Qual é o maior arrependimento da carreira de Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio revelou que seu maior arrependimento é ter dispensado uma vaga no filme Boogie Nights: Prazer Sem Limites.
Qual é a opinião de DiCaprio sobre Boogie Nights?
DiCaprio considera Boogie Nights um filme marcante de sua geração e afirmou que não consegue imaginar ninguém além de Mark Wahlberg no papel principal. Ele descreveu o filme como uma obra-prima após assisti-lo.
Sobre o que é o filme Boogie Nights?
Boogie Nights conta a história de um jovem artista na indústria pornográfica na Califórnia, no final dos anos 70 e início dos anos 80. O filme ajudou a projetar Paul Thomas Anderson em Hollywood.
Por que DiCaprio aceitou o papel em Uma Batalha Após a Outra?
DiCaprio aceitou o papel em Uma Batalha Após a Outra porque queria trabalhar com Paul Thomas Anderson há cerca de vinte anos. Ele se interessou pela ideia de interpretar um revolucionário desgastado que tenta apagar seu passado e viver uma vida normal criando sua filha.
