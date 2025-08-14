Acusada de ter matado a filha, Priscilla Presley casou com Elvis e atuou em ‘Corra que a Polícia Vem Aí’ Atriz fez participação especial no novo filme que estreia nesta quinta-feira (14) nos cinemas Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 14/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Priscilla Presley, acusada de ter desligado os aparelhos que mantinham sua filha Lisa Marie viva, enfrenta um processo de US$ 50 milhões.

A acusação afirma que ela usou a morte da filha para controlar bens e fraudar contratos.

Priscilla, viúva de Elvis Presley, é também uma atriz famosa pela franquia 'Corra que a Polí­cia Vem Aí'.

O novo filme da franquia, que conta com sua participação especial, estreia nesta quinta-feira (14) nos cinemas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Priscilla Presley fez sucesso na franquia 'Corra que a Polícia' Divulgação

A atriz Priscilla Presley foi acusada nesta semana de ter ordenado o desligamento dos aparelhos que mantinham a filha Lisa Marie Presley viva. Além de ser viúva de Elvis Presley, ela também fez fama no cinema, com uma personagem marcante na franquia Corra que a Polícia Vem Aí.

Aos 80 anos, Priscilla é alvo de um processo de US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) feito por dois ex-parceiros comerciais, que a acusam de fraude e quebra de contrato.

De acordo com o TMZ, no processo esses ex-parceiros alegam que Priscilla não cumpriu os desejos de Lisa Marie de prolongamento de vida e autorizou o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva. Lisa Marie morreu em janeiro de 2023, aos 54 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Ainda segundo a acusação, Priscilla usou a morte da filha para retomar o controle de bens que havia vendido e para invalidar alguns contratos. Já a defesa da atriz nega todas as acusações.

‌



Quem é Priscilla Presley

Priscilla Presley nasceu em 24 de maio de 1945, em Nova York, nos Estados Unidos. Além de atriz, ela é empresária e socialite.

O casamento com Elvis Presley foi bastante polêmico. Priscilla começou a se relacionar com o Rei do Rock aos 14 anos —ele já tinha 24 anos. Os dois se conheceram na Alemanha, no período em que Elvis prestava serviço militar.

‌



Eles se casaram em 1967, mas já viviam juntos desde 1962. A separação aconteceu em 1972.

Na década de 70, Priscilla começou a trabalhar como empresária ao fazer uma parceria com a sua estilista. Após a morte de Elvis, em 1977, ela também passou a administrar os bens do cantor.

‌



Corra que a Polícia Vem Aí

A carreira de atriz começou no início dos anos 80, como Jenna Wade na série Dallas. No cinema, ela recebeu proposta para ser a Bond Girl em 007 - Na Mira dos Assassinos, mas recusou.

O sucesso nas telonas veio em 1998, como Jane Spencer, o interesse amoroso do personagem de Leslie Nielsen em Corra que a Polícia Vem Aí. Priscilla atuou nas duas sequências do filme e fez uma participação especial no novo longa, que estreia nesta quinta-feira (14) nos cinemas.

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.