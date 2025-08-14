Novo ‘Corra que a Polícia Vem Aí’ acerta na comédia sem tentar reinventar o gênero Liam Neeson assume o posto de Frank Drebin Jr. em filme que entrega diversão para fãs antigos e novatos Cine R7|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Liam Neeson é Frank Drebin Jr. em novo 'Corra que a Polícia Vem Aí' Divulgação

Mais de 35 anos depois de Leslie Nielsen estrear como Frank Drebin, um dos policiais mais atrapalhados do cinema, a franquia Corra que a Polícia Vem Aí volta às telas com um desafio duplo: agradar aos fãs nostálgicos e conquistar um novo público acostumado a um ritmo diferente de comédia.

A missão fica nas mãos de Akiva Schaffer, de Tico e Teco: Defensores da Lei (2022), diretor que já mostrou habilidade para equilibrar referências pop e humor acelerado.

Com menos de 90 minutos de duração — e sem pretensões de reinventar o gênero — o longa é um blockbuster norte-americano que cumpre a promessa: se você entrar na sala de cinema com essa premissa, vai se divertir.

Desta vez, o protagonista é Frank Drebin Jr., interpretado por Liam Neeson, indicado ao Oscar por A Lista de Schindler (1993) e astro de ação de longas como Busca Implacável (2008).

‌



Filho do lendário detetive, Drebin Jr. é membro do Police Squad, uma equipe que já viveu dias de glória, mas hoje é questionada por seus métodos nada convencionais.

Quando um assassinato ameaça manchar de vez a reputação do esquadrão, ele precisa resolver o caso para impedir que o departamento seja fechado e, principalmente, para preservar o legado do pai, ídolo da corporação.

‌



Se no passado Nielsen fez história com seu humor impassível e timing perfeito, Neeson surpreende por abraçar o ridículo com a mesma entrega que dedica às cenas de ação e drama. O resultado é um personagem que transita entre o galanteador atrapalhado e o detetive incansável.

Nem todas as piadas acertam o alvo, mas a maioria funciona justamente quando menos se espera, arrancando risos espontâneos.

‌



Química entre Liam Neeson e Pamela Anderson é um dos pontos altos do filme Divulgação

A química de Neeson com Pamela Anderson (Beth Davenport) é um dos trunfos do filme. A naturalidade com que os dois contracenam e trocam diálogos de duplo sentido dá um frescor inesperado — e não faltam comentários de bastidores sobre como essa sintonia teria ultrapassado as telas.

O roteiro acerta ao homenagear o original sem se prender apenas a ele. Há referências generosas não só aos filmes anteriores, mas também a séries, personalidades da cultura pop e formatos televisivos, o que amplia o alcance do humor, que embora carregue um DNA nostálgico, sabe dialogar com o público de hoje.

Schaffer mantém a linguagem acelerada, típica das comédias pastelão, mas também moderniza a estética com cortes rápidos e cenas que parecem extraídas de um videogame, sem perder de vista a base física do humor e a característica dos protagonistas que parecem não ter noção do caos que provocam.

O diretor ainda cria espaço para que Neeson e Anderson se divirtam em cena — o que inevitavelmente contagia quem está assistindo.

Corra que a Polícia Vem Aí (2025) talvez não tente nada realmente novo, mas entende o que fez da franquia um sucesso e entrega o que promete: prende o público com risadas, absurdos e um detetive que, mesmo meio fora de lugar no mundo moderno, ainda sabe fazer justiça ao legado da franquia.

