Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 em todo o país
Promoção também dá desconto para pipoca e refrigerante
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Está mais barato ir ao cinema nessa semana. Desta quinta-feira (28) até a próxima quarta-feira (03), as principais salas do país vão vender ingressos a R$ 10. Os combos de pipoca e bebida também estão com desconto.
A promoção faz parte da Semana do Cinema, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas). Na última edição, realizada em fevereiro, foram vendidos mais de 4,2 milhões de ingressos.
Veja também
Ao todo, em suas seis edições, a Semana do Cinema foi responsável pela venda de mais de 40 milhões de ingressos.
Nesta edição, a promoção é válida para todas as sessões convencionais, em todos os horários, incluindo finais de semana, com exceção de pré-estreias e salas especiais.
✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp