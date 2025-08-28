Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 em todo o país Promoção também dá desconto para pipoca e refrigerante Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ingressos de cinema a R$ 10 de 28 de agosto a 3 de setembro.

Promoção inclui descontos em combos de pipoca e refrigerante.

Iniciativa da FENEEC já vendeu mais de 40 milhões de ingressos em edições anteriores.

Desconto válido para todas as sessões convencionais, exceto pré-estreias.

Cinemas brasileiros têm ingressos a R$ 10 nesta semana Freepik/@freepik

Está mais barato ir ao cinema nessa semana. Desta quinta-feira (28) até a próxima quarta-feira (03), as principais salas do país vão vender ingressos a R$ 10. Os combos de pipoca e bebida também estão com desconto.

A promoção faz parte da Semana do Cinema, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas). Na última edição, realizada em fevereiro, foram vendidos mais de 4,2 milhões de ingressos.

Ao todo, em suas seis edições, a Semana do Cinema foi responsável pela venda de mais de 40 milhões de ingressos.

Nesta edição, a promoção é válida para todas as sessões convencionais, em todos os horários, incluindo finais de semana, com exceção de pré-estreias e salas especiais.

