Medo e transformação física: como Dwayne Johnson virou um dos favoritos ao Oscar The Rock está em ‘Coração de Lutador - The Smashing Machine’, que estreia no Festival de Veneza Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dwayne Johnson expressou seu medo ao enfrentar o desafio de interpretar Mark Kerr em 'Coraçãode Lutador - The Smashing Machine'.

O filme, dirigido por Benny Safdie, estreia no Festival de Veneza.

Johnson passou de três a quatro horas diárias em maquiagem para se transformar fisicamente no personagem.

O ator está sendo considerado um forte candidato a uma indicação ao Oscar por seu desempenho no filme. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dwayne Johnson, o The Rock, aparece bem diferente em 'Coração de Lutador - The Smashing Machine' Divulgação/A24

Dwayne Johnson também sente medo. O ex-lutador que se transformou em uma das maiores estrelas de Hollywood mostrou um raro momento vulnerável ao falar do desafio de fazer Coração de Lutador - The Smashing Machine.

“Eu não sentia isso há muito, muito, muito tempo. Eu estava realmente assustado e pensando: ‘não sei se consigo fazer isso. Será que consigo fazer isso?’. Percebi que talvez essas oportunidades não estavam vindo até mim porque eu estava com muito medo de explorar essas coisas”, disse Johnson em entrevista publicada nesta segunda-feira (25) pela Vanity Fair.

Em Coração de Lutador, The Rock interpreta Mark Kerr, uma lenda na luta-livre e no UFC. O filme é dirigido por Benny Safdie e terá a sua estreia mundial no Festival de Veneza, que começa nesta quarta-feira (27).

“Eu estava tão louco por uma oportunidade de fazer algo cru e visceral e me abrir completamente. E, de repente, Coração de Lutador aparece”, disse Johnson, que está cotadíssimo a abocanhar uma indicação ao Oscar pelo papel.

‌



Para isso, ele tem algo que a Academia agora: a transformação física. Johnson precisou de três a quatro horas diárias de maquiagem para colocar próteses que o fizessem ficar idêntico a Kerr.

“Quando era a hora de ir para o set, eu era Mark Kerr e sentia isso, desde a forma como ele andava até como falava e como encarava a vida”, disse The Rock.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.