Site especializado coloca filme brasileiro na lista dos 100 melhores dos anos 70
‘Como Era Gostoso o Meu Francês’ ficou na 47ª colocação na lista
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A IndieWire, especializada na cobertura de cinema, publicou nesta segunda-feira (18) uma lista com o que considera os 100 melhores filmes dos anos 70. E tem brasileiro na relação. Como Era Gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, aparece na 47ª colocação.
Lançado em 1971, o filme é uma adaptação do relato de Hans Staden, um aventureiro alemão do século XVI que foi capturado por indígenas Tupinambás no Brasil colonial.
Veja também
“Uma sátira nativista implacável da arrogância colonial, a obra-prima do Cinema Novo de Nelson Pereira dos Santos permanece como uma das mais contundentes críticas da história do cinema contra a narrativa do ‘salvador branco’, que tanto contribuiu para propagar nos últimos 125 anos”, define a IndieWire.
O filme brasileiro aparece à frente de clássicos como Star Wars, Todos os Homens do Presidente e O Exorcista. O primeiro da lista é O Show Deve Continuar, de Bob Fosse.
Veja os 10 primeiros colocados da lista da IndieWire:
- O Show Deve Continuar (Bob Fosse)
- Salò, ou os 120 Dias de Sodoma (Pier Paolo Pasolini)
- Jeanne Dielman (Chantal Akerman)
- O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola)
- O Poderoso Chefão: Parte II (Francis Ford Coppola)
- Alien - O 8º Passageiro (Ridley Scott)
- Aguirre, a Cólera dos Deuses (Werner Herzog)
- O Império dos Sentidos (Nagisa Ōshima)
- Nashville (Robert Altman)
- Verdades e Mentiras (Orson Welles)
✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp