Site especializado coloca filme brasileiro na lista dos 100 melhores dos anos 70 'Como Era Gostoso o Meu Francês' ficou na 47ª colocação na lista Cinema de Segunda|Lello Lopes 18/08/2025 - 14h26 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h35 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A IndieWire publicou uma lista dos 100 melhores filmes dos anos 70, incluindo um filme brasileiro.

"Como Era Gostoso o Meu Francês", de Nelson Pereira dos Santos, ocupa a 47ª posição.

O filme é uma adaptação do relato de Hans Staden, abordando a captura por indígenas Tupinambás.

Surpreendentemente, supera clássicos como Star Wars e O Exorcista na lista. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

'Como Era Gostoso o Meu Francês' entrou na lista dos melhores filmes dos anos 70 Reprodução

A IndieWire, especializada na cobertura de cinema, publicou nesta segunda-feira (18) uma lista com o que considera os 100 melhores filmes dos anos 70. E tem brasileiro na relação. Como Era Gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos, aparece na 47ª colocação.

Lançado em 1971, o filme é uma adaptação do relato de Hans Staden, um aventureiro alemão do século XVI que foi capturado por indígenas Tupinambás no Brasil colonial.

“Uma sátira nativista implacável da arrogância colonial, a obra-prima do Cinema Novo de Nelson Pereira dos Santos permanece como uma das mais contundentes críticas da história do cinema contra a narrativa do ‘salvador branco’, que tanto contribuiu para propagar nos últimos 125 anos”, define a IndieWire.

O filme brasileiro aparece à frente de clássicos como Star Wars, Todos os Homens do Presidente e O Exorcista. O primeiro da lista é O Show Deve Continuar, de Bob Fosse.

Veja os 10 primeiros colocados da lista da IndieWire:

O Show Deve Continuar (Bob Fosse) Salò, ou os 120 Dias de Sodoma (Pier Paolo Pasolini) Jeanne Dielman (Chantal Akerman) O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola) O Poderoso Chefão: Parte II (Francis Ford Coppola) Alien - O 8º Passageiro (Ridley Scott) Aguirre, a Cólera dos Deuses (Werner Herzog) O Império dos Sentidos (Nagisa Ōshima) Nashville (Robert Altman) Verdades e Mentiras (Orson Welles)

