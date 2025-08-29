Logo R7.com
Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ aparecem em nova lista de favoritos ao Oscar

O documentário ‘Apocalipse nos Trópicos’ também pode representar o Brasil na premiação de 2026

Cinema de Segunda|Lello Lopes

  • A campanha para que Wagner Moura e 'O Agente Secreto' sejam indicados ao Oscar em 2026 está ganhando força.
  • Recentemente, a The Hollywood Reporter incluiu o filme e o ator na lista de possíveis indicados.
  • Wagner Moura é considerado favorito a Melhor Ator, enquanto 'O Agente Secreto' pode ser indicado a Melhor Filme Internacional.
  • O documentário 'Apocalipse nos Trópicos' também foi destacado como possível candidato a Melhor Documentário.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Wagner Moura tem tudo para ser indicado ao Oscar de 2026 Divulgação

A campanha para O Agente Secreto e Wagner Moura serem indicados ao Oscar em 2026 ganha cada vez mais força. Nesta sexta-feira (29) foi a vez da The Hollywood Reporter colocar o filme e o ator brasileiros na lista de possíveis indicados para a premiação.

A lista é a primeira da temporada criada por Scott Feinberg, editor executivo da The Hollywood Reporter, um dos principais órgãos da imprensa norte-americana que cobre o cinema e a indústria do entretenimento.

Wagner Moura aparece como favorito a ser indicado a Melhor Ator, enquanto O Agente Secreto entra como favorito a uma vaga a Melhor Filme Internacional.

O longa ainda aparece na lista como grande chance a ser indicado a Melhor Filme, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Roteiro Adaptado.


Além disso, a The Hollywood Reporter coloca o também brasileiro Apocalipse dos Trópicos, de Petra Costa, como favorito a ser indicado a Melhor Documentário.

Na semana passada, outro veículo de prestígio, a Variety, já tinha colocado Wagner Moura como possível indicado a Melhor Ator e O Agente Secreto a Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original no Oscar.


O Brasil vai indicar em setembro o seu representante no Oscar. O Agente Secreto, é claro, é o grande favorito a ser o escolhido.

Veja a previsão da The Hollywood Reporter nas categorias com brasileiros

Melhor Filme

Favoritos

  • A Hora do Mal
  • A Vida de Chuck
  • Amores Materialistas
  • F1: O Filme
  • It Was Just An Accident
  • Nos Trilhos do Destino
  • Nouvelle Vague
  • Pecadores
  • Sentimental Value
  • Tempo de Guerra

Grande Chance

  • Luta de Classes
  • Morra, Amor
  • O Agente Secreto

Melhor Ator

Favoritos

  • Brad Pitt (F1: O Filme)
  • Guillaume Marbeck (Nouvelle Vague)
  • Joel Egerton (Nos Trilhos do Destino)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Wagner Moura (O Agente Secreto)

Melhor Direção

Favoritos

  • Clint Bentley (Nos Trilhos do Destino)
  • Jafar Panahi (It Was Just an Accident)
  • Joachim Trier (Sentimental Value)
  • Richard Linklater (Nouvelle Vague)
  • Ryan Coogler (Pecadores)

Grande Chance

  • Alex Garland & Ray Mendoza (Tempo de Guerra)
  • Celine Song (Amores Materialistas)
  • Joseph Kosinski (F1: O Filme)
  • Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)
  • Lynne Ramsay (Morra, Amor)
  • Zach Cregger (A Hora do Mal)

Melhor Roteiro Original

Favoritos

  • Amores Materialistas
  • It Was Just an Accident
  • Pecadores
  • Sentimental Value 
  • Sorry, Baby 

Grande Chance

  • A Hora do Mal
  • O Agente Secreto
  • Left-Handed Girl 
  • Sirāt 
  • Tempo de Guerra

Melhor Filme Internacional

Favoritos

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • It Was Just an Accident (França)
  • Nouvelle Vague (França)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Sound of Falling (Alemanha)

Melhor Documentário

Favoritos

  • A 2000 metros de Andriivka
  • Apocalipse nos Trópicos
  • My Mom Jayne
  • The Alabama Solution
  • The Perfect Neighbor

