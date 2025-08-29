Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ aparecem em nova lista de favoritos ao Oscar
O documentário ‘Apocalipse nos Trópicos’ também pode representar o Brasil na premiação de 2026
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A campanha para O Agente Secreto e Wagner Moura serem indicados ao Oscar em 2026 ganha cada vez mais força. Nesta sexta-feira (29) foi a vez da The Hollywood Reporter colocar o filme e o ator brasileiros na lista de possíveis indicados para a premiação.
A lista é a primeira da temporada criada por Scott Feinberg, editor executivo da The Hollywood Reporter, um dos principais órgãos da imprensa norte-americana que cobre o cinema e a indústria do entretenimento.
Veja também
Wagner Moura aparece como favorito a ser indicado a Melhor Ator, enquanto O Agente Secreto entra como favorito a uma vaga a Melhor Filme Internacional.
O longa ainda aparece na lista como grande chance a ser indicado a Melhor Filme, Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Roteiro Adaptado.
Além disso, a The Hollywood Reporter coloca o também brasileiro Apocalipse dos Trópicos, de Petra Costa, como favorito a ser indicado a Melhor Documentário.
Na semana passada, outro veículo de prestígio, a Variety, já tinha colocado Wagner Moura como possível indicado a Melhor Ator e O Agente Secreto a Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original no Oscar.
O Brasil vai indicar em setembro o seu representante no Oscar. O Agente Secreto, é claro, é o grande favorito a ser o escolhido.
Veja a previsão da The Hollywood Reporter nas categorias com brasileiros
Melhor Filme
Favoritos
- A Hora do Mal
- A Vida de Chuck
- Amores Materialistas
- F1: O Filme
- It Was Just An Accident
- Nos Trilhos do Destino
- Nouvelle Vague
- Pecadores
- Sentimental Value
- Tempo de Guerra
Grande Chance
- Luta de Classes
- Morra, Amor
- O Agente Secreto
Melhor Ator
Favoritos
- Brad Pitt (F1: O Filme)
- Guillaume Marbeck (Nouvelle Vague)
- Joel Egerton (Nos Trilhos do Destino)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
Melhor Direção
Favoritos
- Clint Bentley (Nos Trilhos do Destino)
- Jafar Panahi (It Was Just an Accident)
- Joachim Trier (Sentimental Value)
- Richard Linklater (Nouvelle Vague)
- Ryan Coogler (Pecadores)
Grande Chance
- Alex Garland & Ray Mendoza (Tempo de Guerra)
- Celine Song (Amores Materialistas)
- Joseph Kosinski (F1: O Filme)
- Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto)
- Lynne Ramsay (Morra, Amor)
- Zach Cregger (A Hora do Mal)
Melhor Roteiro Original
Favoritos
- Amores Materialistas
- It Was Just an Accident
- Pecadores
- Sentimental Value
- Sorry, Baby
Grande Chance
- A Hora do Mal
- O Agente Secreto
- Left-Handed Girl
- Sirāt
- Tempo de Guerra
Melhor Filme Internacional
Favoritos
- O Agente Secreto (Brasil)
- It Was Just an Accident (França)
- Nouvelle Vague (França)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sound of Falling (Alemanha)
Melhor Documentário
Favoritos
- A 2000 metros de Andriivka
- Apocalipse nos Trópicos
- My Mom Jayne
- The Alabama Solution
- The Perfect Neighbor
👉 Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp