EP, novo álbum, relançamento, livro: confira as novidades dos 40 anos do Biquini Cavadão Bruno Gouveia contou para o Enigmas do Rock as atrações para a comemoração da banda Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capa do EP que o Biquini está lançando Reprodução

Não sei se a vida começa aos 40, mas para a banda Biquini (antes Biquini Cavadão), 40 anos é para comemorar com muitas novidades. Em entrevista exclusiva com o Enigmas do Rock, o vocalista Bruno Gouveia contou as novidades que estão planejadas para a comemoração.

“Gostamos da ideia de comemorar datas significativas com trabalhos que possam ser com olhar pra frente também, não só revisitar”, explicou Bruno.

Neste primeiro semestre a banda lançou três singles: “A vida começa agora”, “Mãos” e “Uma viagem”. Incialmente estava programa uma inédita pra fechar um EP. Entretanto, o grupo decidiu lançar uma versão inglês/português do sucesso ”Vento Ventania”, com o nome “New Wind Blowing”.

“A gente gravou a música com Paul Ralphes, que tem uma experiência muito grande em fazer reggae e tudo mais. É uma das músicas mais importantes do Biquini. Então vem essa versão em português, uma versão totalmente em inglês que vai sair para o mundo inteiro, e no Brasil sai uma versão bilíngue”, contou.

‌



O EP com as quatro músicas já está disponível nas plataformas digitais. E não para por aí. O Biquini já está entrando em estúdio para um segundo EP e, aí sim, um álbum juntando os dois EPs deste ano.

Biquini está comemorando 40 anos Fabricio Mazocco

Mas 40 anos também hora de dar uma olhada para trás. O grupo está em contato com as duas gravadoras que detém grande parte do acervo do Biquini para lançar os álbuns clássicos no formato vinil e canções que não foram lançadas.

‌



“A gente está conversando com os gravadores porque existem várias sobras de trabalho. Então, a gente quer lançar essas sobras em singles, EPs ou versões deluxe. Isso tudo, já estamos com o primeiro papo com a Universal, mas depois teremos papo com a Sony BMG, que são as detentoras principais dos catálogos da gente. Estamos conversando também sobre relançamentos de vinil do Biquini”, explicou o vocalista.

Bruno Gouveia pretende ainda lançar dois livros Fabricio Mazocco

Tem mais novidades: Bruno pretende lançar um livro (talvez seja uma atualização ou continuação do que já lançou, o “Bruno Gouveia ´- é impossível esquecer o que vivi”, de 2019), um livro infantil, além da continuidade de outros projetos como o de música instrumentais para bebês, o “Rock your babies”, e a disponibilização no formato digital do “Super Fantástico”, lançado no início dos anos 2000 e que reúne um time de ouro do rock e da música brasileira.

‌



Confira a entrevista completa abaixo.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp