Ex-integrantes do Engenheiros do Hawaii se reencontram no palco depois de mais de 30 anos Augusto Licks e Carlos Maltz, da formação clássica da banda, retornaram em uma nova turnê Enigmas do Rock|Fabricio Mazocco 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 )

A formação clássica dos Engenheiros do Hawaii na capa do disco 'O Papa é Pop' Reprodução

Do último show, no dia 28 de setembro de 1993, até o reencontro no palco foram mais de 30 anos. Naquele ano de 1993, o guitarrista Augusto Licks deixava uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, os Engenheiros do Hawaii. Três anos depois, em 1996, foi a vez do baterista Carlos Maltz, um dos fundadores da banda, sair do grupo.

Depois de um longo tempo, Licks e Maltz subiram juntos no mesmo palco, ao lado de Sandro Trindade (da banda Engenheiros Sem Crea e o responsável pela união dos dois), no dia 21 de abril do ano passado, em Porto Alegre, para reviver os Engenheiros do Hawaii, da chamada formação clássica (Humberto Gessinger, Licks e Maltz – 1987 a 1993). Gessinger, com carreira solo consolidada, não participou e já afirmou em entrevistas que não deve participar de um reencontro.

Enquanto isso, Licks & Maltz, acompanhados de Sandro, seguem na estrada revivendo os arranjos originais gravados em disco, como também versões que fizeram partes das tours, principalmente das O Papa é Pop (1990-1991) e do Várias Variáveis (1991-1992).

Maltz, Sandro e Licks Divulgação Instagram L&M

O Enigmas do Rock esteve conferindo o show desta tour 2025 e conversando com os três. Para aqueles que viram os Engenheiros do Hawaii desta formação (GL&M) no palco e aqueles que só viram pela internet, é uma oportunidade para reviver esse período da banda. A agenda pode ser conferida no Instagram @licksmaltz.

Confira trechos do show e a entrevista!!!!!

