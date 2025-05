Humberto Gessinger lança novo single com antiga formação dos Engenheiros do Hawaii ‘Sem Piada Nem Textão’ fará parte do álbum ‘Revendo o que Nunca foi Visto’ Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

Humberto Gessinger em carreira solo Divulgação Luigi Vieira

Humberto Gessinger não para. O gaúcho, ex-comandante dos Engenheiros do Hawaii, está lançando hoje (30) um novo single nas plataformas digitais, o Sem Piada, Nem Textão.

A canção é a segunda inédita que estará no novo álbum Revendo o que Nunca Foi Visto, que reúne duas inéditas e músicas ao vivo da atual turnê de Gessinger que está rodando o país, a Acústicos Engenheiros do Hawaii, com show gravado em São Paulo. Este será o sexto álbum da carreira solo de Gessinger.

“Escrevi ‘Sem Piada Nem Textão’ para falar da busca de serenidade e simplicidade nos tempos nervosos em que vivemos. A ansiedade que está no ar, às vezes, se fantasia de humor grosseiro, às vezes, de puritanismo estéril. Sempre vários tons acima”, explicou Gessinger, em entrevista para o Enigmas do Rock.

“O maior perigo é o de parar de sonhar que a gente pode ter um dia bom. A mudança começa neste sonho”, acrescentou.

Formação dos Engenheiros do Hawaii que participou da gravação Reprodução

Para gravar essa música, Gessinger convidou os amigos da quarta formação dos Engenheiros do Hawaii, com Adal Fonseca (bateria), Luciano Granja (guitarra) e Lúcio Dorfman (teclados).

A música vai entrar no roteiro já no próximo show de Gessinger, em 13 e 14 de junho em Pelotas (RS), junto com “Paraibah”, uma parceria com Chico César e primeiro single lançado em dia 17 de abril O novo álbum está previsto para junho.

O clipe de “Sem Piada Nem Textão”, animado por Vini Albernaz, também está disponível no YouTube e pode ser conferido abaixo.

