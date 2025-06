Humberto Gessinger repete estrutura dos álbuns ao vivo dos Engenheiros em novo álbum solo “Revendo o que nunca foi visto” está sendo lançado hoje nas plataformas digitais Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 ) twitter

Disco reúne duas inéditas e músicas ao vivo Reprodução

A ideia era fazer como a banda Rush: a cada três álbuns de estúdio, um ao vivo. E neste álbum ao vivo, ao menos duas músicas inéditas. Assim fazia a banda gaúcha Engenheiros do Hawaii nos seus primeiros anos. Se a com as mudanças de formação a ordem 3X1 mudou, nos álbuns ao vivo foi mantida a estrutura com ao menos duas inéditas.

Assim está fazendo novamente Humberto Gessinger, o eterno Engenheiro-chefe no seu álbum solo “Revendo o que nunca foi visto” (frase que está na canção O Papa é Pop), que está sendo lançado hoje (27), nas plataformas digitais.

As duas inéditas que estão no álbum são “Paraibah”, composição de Gessinger e Chico César (que também canta), com Rubem Farias no baixo acústico; e “Sem Piada, Nem Textão”, de Gessinger e que contou na gravação com a formação dos Engenheiros Adal Fonseca (bateria), Luciano Granja (violão) e Lúcio Dorfman (teclados) – os dois singles foram lançados anteriormente.

Humberto Gessinger retoma canções dos dois últimos acústico dos Engenheiros do Hawaii Fabricio Mazocco

Completando o álbum, canções que estão no set list da turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii” que Gessinger está rodando o Brasil neste ano com a formação Rafa Bisogno (bateria), Felipe Rotta (violões), Nando Peters (Baixo) e Paulinho Goulart (acordeom).

‌



O show gravado aconteceu em São Paulo nos dias 1 e 2 de fevereiro deste ano, reunindo músicas que estão nos dois últimos álbuns dos Engenheiros do Hawaii, o Acústico MTV (2004) e o Acústico Novos Horizontes (2007).

Aliás, foi depois deste último álbum que Gessinger “aposentou” a marca Engenheiros do Hawaii. Depois vieram o duo pouca Vogal, com Duca Leindecker e, em seguida, a carreira solo.

‌



Gessinger lança duas inéditas Fabricio Mazocco

No “Revendo o que nunca foi visto”, além das duas inéditas, estão 10 canções ao vivo: O Papa é Pop, Quebra-Cabeça, Toda Forma de Poder, Novos Horizontes, Piano Bar, O Preço, Outras Frequências, 3° do Plural, Vertical e Era Um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e Os Rolling Stones.

Além das plataformas digitais, o álbum também está disponível nos formatos vinil, CD e fita cassete.

‌



