LS Jack está de volta em trio e com músicas inéditas

Banda retoma atividades com formação em trio Reprodução/Instagram/@lsjackbanda

A LS Jack foi uma daquelas bandas do nosso rock brasileiro que tinha de tudo para estar entre as maiores. Porém, quando estava caminhando para isso, um acidente interrompeu o voo do grupo. No dia 1 de julho de 2004, o vocalista Marcus Menna teve uma parada cardiorrespiratória após um procedimento de lipoaspiração. Ali, às vésperas de lançar seu quarto álbum já gravado, o LS Jack interrompeu sua carreira.

Após algumas idas e vindas, a banda está, de fato, de volta, com uma nova formação em formato trio – Vitor Queiroz (baixo e voz), Bicudo (bateria) e Sérgio Ferreira (guitarra) e com Vitor assumindo o vocal. Um novo álbum foi lançado, o Agora, com releituras e duas músicas inéditas.

“Quando o Vinny decidiu seguir o caminho dele (Vinny e LS Jack estiveram juntos entre 2020 e 2023), ficamos entre a cruz e a espada. Eu, o Sérgio e o Bicudo, que somos amigos há mais de 40 anos, nos reunimos e encaramos a missão de continuar com essa carreira”, explicou Vitor em entrevista ao Enigmas do Rock e que agora assume os vocais que já foram do Marcus, Fábio Allman e Vinny. “Nunca almejei ser o cantor do LS Jack e acabou que essa seta apontou para mim”.

Com a nova proposta do formato em um power trio, o LS Jack fez um novo álbum, com a produção de Marcelo Sussekind, que também assinou a produção do álbum de 2004 que não chegou a ser divulgado nos palcos.

“A gente assumiu uma empreitada perigosa. Esse álbum, para gente, é uma redenção porque estamos defendendo nosso legado, que temos orgulho danado”, falou Sérgio.

Sérgio, Vitor e Bicudo retomam legado da banda Reprodução/Instagram/@lsjackbanda

“A banda sempre foi calcada nessa coisa de rock e agora ficou mais visceral pelo fato de sermos três músicos. O novo álbum foca isso, mesmo entrando com releituras”, completou Bicudo.

O Agora conta com oito músicas, sendo seis releituras e duas inéditas. As releituras surgiram de uma lista feita por cada um dos integrantes e pelo produtor e depois passaram por uma seleção rigorosa. São elas: A Carta e Quando Eu Disser Adeus (do álbum V.I.B.E, de 2002); Espírito Meu, Nossas Flores e Amanhã Não Se Sabe (do Tudo Outra Vez, de 2003); e Meu Sossego (do Jardim de Cores, 2004). As duas inéditas são Como Um Reveillon e Hoje Somos Três.

O LS Jack tem muito a mostrar e esse pode ser um novo começo de uma banda com uma história interrompida.

Confira entrevista completa abaixo:

