O primeiro rock no Brasil foi cantado por uma mulher sambista Nora Ney gravou "Rock Around the Clock", da trilha sonora do filme "Sementes da Violência" Enigmas do Rock|Fabricio Mazocco 16/05/2025 - 02h00

Nora Ney fez a primeira gravação de rock no Brasil Reprodução

Muito prazer: sou um roqueiro desde criança. Mas foi na década de 90 que comecei a unir paixão e ciência, pesquisando o rock brasileiro. E cá estamos nós, aqui, no R7, falando do rock brasileiro de todas as décadas, de todas as vertentes, de todos os artistas, de todas as bandas, histórias antigas, novidades, festivais, álbuns, capas e muitas, muitas curiosidades. Um salve a todos os roqueiros e roqueiras! E vamos começar pelo início.

Os Estados Unidos foram o berço do rock and roll. Nasceu de um diálogo da música dos negros pobres com a dos brancos pobres. Estamos falando do Rhythm and Blues e Country and Western.

Essa junção levou um tempo. Documentos levam a pelo menos desde a década de 20, até ganhar o rótulo rock and roll, de fato, na década de 50. Mas se por lá não há uma data cravada e nem um nome, aqui no Brasil tem!

O ano era 1955. A companhia cinematográfica americana MGM encaminhou à Rádio Nacional, do Brasil, a trilha sonora de Blackboard Jungle, que por aqui recebeu o título de Sementes da Violência. Em resumo, um filme que trata da relação entre um professor e jovens rebeldes.

Capa do DVD do filme Sementes da Violência Reprodução

Quem poderia gravar a canção que já era sucesso por lá? A escolhida foi a cantora de samba-canção Iracema de Sousa Ferreira, cujo nome artístico era Nora Ney, por dois motivos: tudo que ela cantava virava sucesso na época; e ela dominava como ninguém a língua inglesa.

Claro que naquela época não havia aplicativos de tradução. Foi ela quem ouviu a canção Rock Around the Clock, de Max Freedman e Jimmy de Knight, interpretado pelo grupo Bill Halley and His Comets, e a transcreveu. Por isso, algumas pequenas mudanças da letra original.

Bill Halley and His Comets Reprodução

A gravação aconteceu no dia 24 de outubro de 1955, no estúdio Continental, no centro do Rio de Janeiro. A canção ganhou o título de Ronda das Horas, porém foi cantada em inglês. No compacto que foi lançado, a música saiu no lado A, acompanhada pelo samba-choro Ciuminho Grande, de Ivan Paulo da Silva, no lado B.

Dois dias depois da gravação, no dia 26, Nora Ney entrava na Rádio Nacional para apresentar, ao vivo e pela primeira vez, a Ronda das Horas no programa Passatempo Gessy. Daqui para o primeiro lugar nas paradas do sucesso, foi um pulo.

Mas se o rock a fez retornar ao sucesso, Nora Ney não quis mais saber do rock. Em 1961, ela lançou o nada rock Cansei de Rock, de Armando Cavalcanti e Moacir Falcão. E só!!

E essa foi a primeira gravação de rock no Brasil. Mas o primeiro rock made in Brasil viria um pouco depois. Mas aí já é história para outro dia!

