Os 25 anos do Acústico do Capital Inicial com surpresas

Acústico completa 25 anos Reprodução/Spotify

Neste ano de 2025, o selo Acústico MTV voltou com força total. Três álbuns que foram sucesso estão sendo revistos e estão nos palcos do país. O Capital Inicial é um deles, comemorando os 25 anos do Acústico MTV, de 2000, e que alçou a banda para um patamar antes não atingido pelo grupo de Brasília.

“Quando o álbum Acústico Capital Inicial foi lançado, ele teve uma projeção inacreditável, algo que nos pegou de surpresa. Durante dois anos foi, provavelmente, o disco mais tocados nas rádios, com seis singles de grande sucesso”, comentou para o Enigmas do Rock o baterista Fê Lemos, um dos integrantes da formação original do Capital Inicial.

Para ele, o Acústico é um marco para a banda, sendo o álbum mais bem sucedido e que colocou o Capital Inicial em um patamar que nunca tinha estado antes, desde a sua formação em 1982.

“A gente não imaginava o sucesso que o projeto ia ter. A expectativa era modesta, um single talvez dois, dar um passo a mais na carreira. Mas foi uma verdadeira onda que varreu o Brasil. A gente chegava nas cidades para tocar e passando nas ruas ouvíamos nas casas o nosso Acústico”, contou.

‌



Fê Lemos na tour do Capital Inicial Reprodução/Instagram/ @almeidamaker

Outro fator importante foi a renovação do público. O Capital conseguiu agregar um público novo e mantê-lo nos álbuns seguintes, às vezes dando a impressão de deslocamento das bandas surgidas nos anos 80. Lemos concorda com essa tese. “É um disco que trouxe um público novo e talvez este seja o principal mérito do álbum”.

E não é por acaso que o Acústico agora ganha um “relançamento”, o Acústico Capital Inicial Deluxe, com novo projeto gráfico e com duas canções que foram gravadas naquela sessão de 2000 e que não foram incluídas: a 1999, que está no álbum Atrás dos Olhos, de 1998; e Belos e Malditos, do álbum Todos os Lados, de 1989, e que conta com a parceria de Renato Russo.

‌



“Nós havíamos esquecidos da existência dessas duas músicas, qual foi nossa surpresa quando, ao voltarmos para a Sony e ela nos comunicar deste projeto e trazer a novidade que seriam incluídas essas duas músicas. Foi uma grata surpresa!”.

As novidades não param por aí. Além da tour dos 25 anos do Acústico, que começou em março deste ano e deve se estender em 2026, a banda já prepara para o segundo semestre o lançamento de um EP com canções inéditas. “Esse material vem preparando um novo disco do Capital Inicial, canções que serão lançadas com uma certa frequência e que depois devem ser agrupadas em um álbum”, revelou.

‌



Análise

Não há nem o que discutir o quanto o selo Acústico MTV foi importante para o Capital Inicial, sendo, provavelmente, a banda dos anos 80 que mais cresceu nos anos 2000.

O relançamento traz duas novidades para os fãs: a 1999, uma canção mais lado B, portanto mais conhecida por quem acompanha a banda; e Belos e Malditos, canção que tocou nas rádios no final da década de 80, quando o rock brasileiro começava a perder espaço na mídia.

Depois do Acústico, a banda soube manter a renovação do seu público e agora, com a tour e esse relançamento, espera uma terceira renovação.

O Capital Inicial é uma banda que manteve seu propósito de fazer belas canções, mesmo quando não ocupava o panteão do rock brasileiro. O tempo mostrou o quanto sua trajetória é importante para nosso rock e para nossa música brasileira.

Confira abaixo a entrevista completa com Fê Lemos.

