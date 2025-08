Tatiana Vasconcellos lança seu 1º livro, ‘Nem Toda Mulher’, na Festa Literária de Paraty Obra compila textos publicados entre 2022 e 2025 com reflexões acerca do papel da mulher na sociedade Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 04/08/2025 - 22h31 (Atualizado em 04/08/2025 - 22h31 ) twitter

A jornalista e escritora Tatiana Vasconcellos Divulgação

“Os estereótipos de gênero são tão profundamente incutidos em nós que é comum os seguirmos mesmo quando vão contra nossos verdadeiros desejos, nossa felicidade.”

O alerta acima, feita pela escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, é um dos motivos pelos quais a jornalista Tatiana Vasconcellos, 47 anos, passou a escrever sobre o lugar que nós, mulheres, ocupamos na sociedade.

Parte de suas reflexões estão reunidas no livro Nem Toda Mulher, lançado na Festa Internacional de Paraty deste ano, com textos publicados na plataforma Universa, do UOL, e no site Mina Bem-Estar, entre 2022 e 2025.

Neles, Tati trata de temas que acabam exercendo impacto não só em quem a lê, mas em todos que a rodeiam: fala sobre quando deixou crescer livremente os cabelos grisalhos, do fato de ostentar a condição de mulher solteira, dos sintomas da menopausa, da importância da independência financeira feminina.

‌



Capa do livro 'Nem Toda Mulher' (R$ 49, 150 págs.), da editora Telha Divulgação

Mas o principal está no ponto de vista privilegiado de quem sabe que o mundo, como sempre, gira a favor de quem está no comando. E que somente unidas teremos força para virar o tabuleiro a nosso favor.

