Caetano Veloso conta que não parou de chorar desde que soube da morte de Preta Gil

Tio e padrinho da cantora, Caetano Veloso desabafou nas redes sociais após a morte de Preta Gil Reprodução/Instagram/@caetanoveloso

Caetano Veloso não conteve a emoção ao se despedir de Preta Gil nas redes sociais nesta segunda-feira (21).

O cantor, de 82 anos, fez um desabafo comovente após a morte da afilhada e sobrinha, que faleceu no domingo (20), em Nova York, vítima de um câncer no intestino.

“Pretinha se foi aos 50. Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim, desde criancinha. Veio muito em minha cabeça a minicanção de Gil sobre Moreno e ela (que eram primos carnais). Muito difícil aguentar. Penso em Gil. Penso em todos. Nem consigo dizer o que sinto. 💔”

Caetano era padrinho de Preta e também tio, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra. Além disso, sua amizade com Gilberto Gil é uma das mais duradouras da música brasileira.

‌



Preta Gil lutava contra um câncer no intestino desde 2023. Ela estava em Nova York desde maio, onde realizava o tratamento e recebia o apoio de amigos e familiares.

