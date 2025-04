Camila Queiroz é alvo de críticas após revelar que a mãe ainda trabalha como manicure Atriz afirmou que veio de uma família humilde e que precisou trabalhar muito para ter uma vida confortável Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/04/2025 - 10h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h04 ) twitter

Camila Queiroz contou que a mãe trabalha como manicure até hoje Reprodução/Instagram/@camilaqueiroz

A atriz Camila Queiroz, de 31 anos, causou polêmica nas redes sociais após afirmar, na última terça-feira (29), que a mãe, Eliane Tavares, trabalha como manicure até hoje.

Em entrevista ao podcast PodDelas, a artista relembrou a vida que levava antes da fama e afirmou que veio de uma família humilde. Por isso, precisou trabalhar muito para conseguir se tornar atriz e conquistar uma vida confortável.

“Vim do nada, meu pai quem construiu por etapas a casa onde eu cresci. Vim de um lugar muito simples e muito humilde, tudo que eu conquistei foi com muito trabalho. Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira. Se eu parar de trabalhar, a conta vai chegar”, afirmou.

Segundo Camila, as duas irmãs, Carolina e Melina, trabalham com ela atualmente. “Isso é muito importante, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim”, explicou.

Em seguida, a atriz falou sobre a profissão da mãe. “Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha [com Eliane] só para saber de mim”.

A revelação causou revolta nas redes sociais e diversos usuários criticaram Camila Queiroz por, mesmo sendo famosa, deixar a mãe trabalhar como manicure. “Imagina ser milionária e deixar a mãe trabalhar pelo amor”, escreveu uma pessoa no X (antigo Twitter). “Lamentável isso”, disse outra.

No entanto, alguns internautas saíram em defesa da artista e levantaram a possibilidade da mãe dela querer trabalhar. “Já pararam pra pensar que talvez a mãe dela trabalha de manicure porque a própria mãe quer?”, questionou um. “Eu posso estar enganado, mas não li nada falando que ela PRECISA ser manicure”, falou outro.

