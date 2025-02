Gretchen coloca cabelo e rebate críticas de maldosos de plantão Artista deixou claro que não se importa com os comentários desagradáveis Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/01/2025 - 08h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h23 ) twitter

Nossa eterna Rainha do Rebolado está com queda capilar e resolveu o problema com um alongamento de cabelo, mostrando o antes e o depois.

“É só eu colocar cabelo que os haters começam a entrar no meu direct para falar besteira. Quero avisar que não estou nem aí para vocês. O que importa são meus seguidores”, disse Gretchen, ao mostrar seu novo cabelão e deixar claro que não se importa com os comentários desagradáveis.

A cantora sempre responde “na lata” aos invejosos que vivem fazendo críticas maldosas em relação aos seus procedimentos estéticos e capilares.

Gretchen surgiu com novos cabelos longos e mostrou como estava antes:

Gretchen mostra o antes e o depois do 'tapa no visual' Reprodução/Instagram

