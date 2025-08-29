Irmão de influenciadora morre aos 32 anos após complicações de cirurgia Danilo Brito enfrentava complicações após cirurgia e não resistiu; Laura ainda não se pronunciou Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/08/2025 - 11h31 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h31 ) twitter

Danilo Brito, irmão da influenciadora Laura Brito, morreu aos 32 anos Reprodução/Instagram/@danilo.cbrito

😢 Triste notícia no mundo dos famosos e influenciadores! Morreu na última quinta-feira (28), aos 32 anos, o personal trainer Danilo Brito, irmão da influenciadora digital Laura Brito, que é conhecida nas redes por seus conteúdos de beleza e estilo de vida.

Segundo a revista Quem, a informação foi confirmada pela equipe da própria Laura. Danilo estava internado na UTI de um hospital em João Pessoa, na Paraíba, e enfrentava complicações após um procedimento cirúrgico.

Os detalhes sobre o quadro de saúde não foram revelados pela família, que optou pelo silêncio neste momento delicado. A assessoria da influenciadora informou que os familiares não darão declarações por enquanto.

Muito querido entre alunos, amigos e seguidores, Danilo recebeu diversas homenagens nas redes sociais, com mensagens emocionadas lamentando a partida precoce do educador físico. 💔

Laura, que tem milhões de seguidores e costuma compartilhar sua rotina, ainda não se pronunciou publicamente sobre a perda do irmão.

