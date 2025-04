Lady Gaga tem fortuna de R$ 1,8 bilhão; saiba de onde vem o patrimônio da cantora Artista já vendeu milhões de discos, atuou em filmes e possui a própria linha de cosméticos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/04/2025 - 12h18 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h03 ) twitter

Lady Gaga tem patrimônio avaliado em R$ 1,8 bilhão Reprodução/Instagram/@ladygaga

A cantora Lady Gaga tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde o anúncio de que será a atração de um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. No entanto, a apresentação não é o único interesse dos fãs, que também buscam saber mais sobre o noivo da artista, Michael Polanski, e até sobre o patrimônio acumulado por ela.

Segundo a revista Forbes, a fortuna da estrela é estimada em US$ 320 milhões, o que equivale a R$ 1,8 bilhão na cotação atual. A estimativa é que ela tenha vendido cerca de 170 milhões de discos e singles, além de arrecadar mais de US$ 800 milhões (R$ 4,5 bilhões) com turnês internacionais.

Além de ganhar dinheiro com suas músicas, Lady Gaga possui outras fontes de renda. A cantora lucra cerca de US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) anualmente com um restaurante italiano localizado em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos.

Em 2019, a estrela lançou a própria linha de cosméticos e fatura com o licenciamento de produtos associados ao seu nome e imagem, como roupas, perfumes e itens de colecionador.

Lady Gaga também é atriz e atuou em filmes como Nasce Uma Estrela (2018), pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Canção Original em 2019. O cachê da cantora para o longa foi estimado entre US$ 5 milhões (R$ 28,3 milhões) e US$ 10 milhões (R$ 56,6 milhões), sem contar os royalties gerados pela trilha sonora.

A artista ainda integrou o elenco de Casa Gucci (2021) e Coringa: Delírio a Dois (2024), com um salário avaliado em US$ 10 milhões (R$ 56,6 milhões) pela participação.

o portal de notícias d a Record

