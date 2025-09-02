Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Luana Piovani alfineta Neymar ao compartilhar vídeo sobre homens mulherengos: ‘Marco o cai cai ou não?’

Atriz repostou análise nos stories e levantou suspeitas de indireta para o jogador

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

Luana Piovani provocou Neymar com indireta afiada Reprodução/Instagram/@luapio/@neymarjr

A atriz Luana Piovani voltou a causar nas redes sociais na última segunda-feira (1º). A artista compartilhou um vídeo reflexivo sobre homens mulherengos, mas o que realmente chamou a atenção foi a pergunta provocativa que deixou os seguidores em alerta:

“Marco o cai cai ou não?”, escreveu ela nos stories, numa clara referência ao jogador Neymar. 💥

O vídeo que Luana publicou é do influenciador colombiano Júlio Fúquene, que faz uma análise direta sobre o comportamento de alguns homens:

“Um homem mulherengo é vazio e infeliz consigo mesmo. Temos que entender como funciona a cabeça de um homem assim: no fundo, esse tipo é profundamente infeliz, não se sente suficiente consigo mesmo e certamente tem a autoestima no chão”, declarou Júlio.


Ele ainda explica que esses homens mantêm relacionamentos múltiplos apenas para alimentar o próprio ego:

“Usa várias mulheres como uma espécie de alívio para seu ego. Cada cantada, cada mensagem e cada conquista… Tudo isso é um vazio temporário para encobrir o vazio e as inseguranças que o devoram por dentro. Isso não é sobre elas, é sobre ele.”


Apesar de não ter citado nomes, os seguidores entenderam o recado e já começaram a especular: será que a indireta foi mesmo para Neymar? Os dois já trocaram farpas publicamente e Luana não costuma deixar nada passar batido… 👀

