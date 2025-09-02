Luana Piovani alfineta Neymar ao compartilhar vídeo sobre homens mulherengos: ‘Marco o cai cai ou não?’
Atriz repostou análise nos stories e levantou suspeitas de indireta para o jogador
A atriz Luana Piovani voltou a causar nas redes sociais na última segunda-feira (1º). A artista compartilhou um vídeo reflexivo sobre homens mulherengos, mas o que realmente chamou a atenção foi a pergunta provocativa que deixou os seguidores em alerta:
“Marco o cai cai ou não?”, escreveu ela nos stories, numa clara referência ao jogador Neymar. 💥
O vídeo que Luana publicou é do influenciador colombiano Júlio Fúquene, que faz uma análise direta sobre o comportamento de alguns homens:
“Um homem mulherengo é vazio e infeliz consigo mesmo. Temos que entender como funciona a cabeça de um homem assim: no fundo, esse tipo é profundamente infeliz, não se sente suficiente consigo mesmo e certamente tem a autoestima no chão”, declarou Júlio.
Ele ainda explica que esses homens mantêm relacionamentos múltiplos apenas para alimentar o próprio ego:
“Usa várias mulheres como uma espécie de alívio para seu ego. Cada cantada, cada mensagem e cada conquista… Tudo isso é um vazio temporário para encobrir o vazio e as inseguranças que o devoram por dentro. Isso não é sobre elas, é sobre ele.”
Apesar de não ter citado nomes, os seguidores entenderam o recado e já começaram a especular: será que a indireta foi mesmo para Neymar? Os dois já trocaram farpas publicamente e Luana não costuma deixar nada passar batido… 👀
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp