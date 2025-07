Luciana Gimenez anda de meias brancas no Japão para testar limpeza; saiba o que aconteceu Apresentadora surpreendeu seguidores ao mostrar que itens não mudaram de cor após caminhada em Tóquio Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/07/2025 - 11h30 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h35 ) twitter

Meias de Luciana Gimenez continuaram brancas após caminhada em Tóquio Reprodução/Instagram/@lucianagimenez

Luciana Gimenez resolveu fazer o teste da faxina... mas não em casa, viu? A apresentadora, de 55 anos, que está curtindo uma temporada na Ásia com os filhos Lucas Jagger, de 24 anos, e Lorenzo, de 11 anos, decidiu provar para os seguidores como as ruas do Japão são impecáveis.

Como assim? Simples: Luciana colocou meias brancas nos pés e saiu andando pelas ruas de Tóquio, passando por calçadas e até pela plataforma do trem… 😳

Depois de uma breve caminhada, ela parou para conferir o resultado. E, surpresa: as meias continuavam brancas!

E não foi só isso que chamou a atenção dos seguidores. Ainda nesta semana, a apresentadora contou outro episódio inusitado vivido na capital japonesa.

Ela revelou que esqueceu o cartão de crédito em uma loja e só percebeu depois de um tempo. Desesperada, voltou ao local e... recuperou o item em apenas cinco minutos!

Aqui no Brasil é igualzinho... não acham? 🐍

Veja o vídeo de Luciana Gimenez na íntegra:

