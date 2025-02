Luciana Gimenez nega ter engravidado de Mick Jagger por interesse: ‘Nunca precisei’ Apresentadora disse que apesar de ter passado fome no passado, jamais necessitou de dinheiro de homem Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/01/2025 - 12h38 (Atualizado em 14/01/2025 - 13h33 ) twitter

Quando Luciana Gimenez, engravidou de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, a imprensa brasileira e internacional a chamou de interesseira, insinuando que ela queria apenas dinheiro e fama.

Luciana Gimenez, Mick Jagger e o filho dos dois, Lucas Reprodução/Instagram/@lucianagimenez

Luciana, no entanto, nega essa versão. Em entrevista ao podcast MaterniDelas, ela afirmou que, apesar de já ter enfrentado dificuldades, como passar fome e não ter onde morar, sempre se manteve independente.

“Falaram que eu ia ganhar pensão... E é bom a gente não dever nada, porque [eu posso dizer que] eu nunca precisei de dinheiro de homem”, revelou a apresentadora.

Hoje, o filho dela com o cantor, Lucas, tem 25 anos. O que se sabe sobre essa história é que Mick Jagger ajudava a pagar as despesas do filho, mas Luciana nunca recebeu dinheiro diretamente dele. Ela apenas entregava as notas fiscais do que gastava com o menino.

“Foi minha primeira gravidez, ninguém sabe realmente o que aconteceu porque não sou de expor minha vida pessoal. [Mas] foi muito difícil. Disseram que [eu] engravidei para ganhar alguma coisa, ficar famosa”, declarou Luciana.

A apresentadora também contou que um tabloide ofereceu 1 milhão de libras para que ela revelasse segredos sobre Jagger, mas ela recusou a proposta.

Após o filho com o cantor, Luciana ainda sofreu críticas também por causa de outro relacionamento. Falaram que ela se casou com o dono da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, por interesse, acusação que ela também negou. Os dois são pais de Lorenzo, de 13 anos, mas não estão mais juntos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.