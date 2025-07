Mãe de Ludmilla alfineta Anitta com suposta indireta Dona Silvana está sendo acusada por fãs de cutucar a rival da filha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h14 ) twitter

Mãe de Ludmilla mandou suposta indireta para Anitta Reprodução/Instagram/@silvanassoliveira/@anitta

A eterna guerra entre as inimigas Anitta e Ludmilla parece que não vai acabar nunca...

Dona Silvana, mãe de Lud, fez um vídeo em tom de ironia dizendo o seguinte: “De vez em quando é bom fazer uns stories sem filtro, né? Senão a pessoa te encontra na rua e se assusta [com a mudança]. Eu, às vezes, me assusto e me pergunto se é a mesma pessoa.” Em seguida, fingiu que tinha falado demais e soltou: “Cala a boca, Silvana… fica quietinha!”

Isso já foi o suficiente para o povo da internet — principalmente os fãs de Anitta — interpretarem como indireta para a funkeira, que estava sumida e reapareceu nas redes com rosto novo (e bastante filtro), após fazer mais uma cirurgia plástica nos EUA.

Depois da repercussão negativa e das críticas por supostamente alfinetar Anitta, Dona Silvana voltou às redes para se defender: “Ai, gente, que internet chata do cacete, tudo que tu fala vira um caos. Brinquei ontem com o negócio do filtro e já saiu nas páginas de fofocas… me erra!”

Não é por nada, não, mas a mãe de Ludmilla — assim como a própria filha — não deveria falar sobre os filtros da Anitta, muito menos sobre cirurgias plásticas, já que as duas são expert em modificar completamente o rosto, o nariz, o cabelo… e por aí vai!

