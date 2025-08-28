Marido de Sasha abre o jogo sobre carreira internacional: ‘Primeiro eu preciso ter uma nacional’ João Lucas revelou que ainda está focado no Brasil e divertiu ao falar do apoio financeiro da sogra Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/08/2025 - 16h45 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h45 ) twitter

João Lucas falou sobre carreira internacional Reprodução/Instagram/@joao.lucas

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, está sonhando alto... mas com os pés no chão!

O cantor foi questionado nas redes sociais sobre a possibilidade de investir em uma carreira internacional e deu uma resposta sincera:

“Primeiro eu preciso ter uma carreira nacional, para depois pensar na carreira internacional. Mas eu amo cantar músicas em outros idiomas, eu amo cantar em inglês, amo cantar em espanhol. Quem sabe um dia? Mas eu tô bem focado no Brasil e no que eu tô fazendo aqui […] futuramente quem sabe”, disse ele no Instagram.

Ou seja, por enquanto... nada de turnê internacional, viu? O foco está mesmo em consolidar o nome no Brasil! 👀

‌



E não para por aí: João também deu o que falar ao participar do programa De Frente com Blogueirinha e não fugiu de nenhuma pergunta! Inclusive, contou quem banca os shows dele — e fez piada com a situação.

Ao comentar sobre os custos altos da produção de seu espetáculo, Blogueirinha foi direta e quis saber de onde vinha o dinheiro. João respondeu, rindo: “Da Xuxa, né? Você achou que vinha de quem?”

‌



E ele ainda foi além: “Eu ganho uma mesada da Xuxa, a Sasha também, a nossa cachorra também”, brincou, arrancando gargalhadas da apresentadora e gerando muitos comentários nas redes. 🐶💸

