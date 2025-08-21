Millie Bobby Brown adota menina com Jake Bongiovi e surpreende fãs Casada desde 2024, atriz compartilhou notícia da chegada da criança com comunicado nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/08/2025 - 14h07 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adotaram menina Reprodução/Instagram/@jakebongiovi

A atriz Millie Bobby Brown, de apenas 21 anos, pegou todo mundo de surpresa na tarde desta quinta-feira (21) ao anunciar que ela e o marido, Jake Bongiovi, de 23 anos, adotaram uma menina. Sim, a eterna Eleven de Stranger Things agora também é mãe! 👶

A revelação foi feita nas redes sociais da artista, por meio de um comunicado. Millie escreveu: “Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção.”

O casal, que se casou em 2024 em uma cerimônia discreta, está empolgado com o novo momento e já deixou claro que quer viver esse capítulo longe dos holofotes.

“Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e privacidade”, afirmaram.

‌



A atriz ainda encerrou o texto de forma fofa e direta, celebrando a chegada da pequena: “E então éramos 3”, assinando o post com: “Com amor, Millie e Jake Bongiovi.”

Jake, vale lembrar, é filho do roqueiro Bon Jovi, que agora se tornou avô!

‌



Parabéns aos papais e ao vovô! 💗

Veja o comunicado de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.