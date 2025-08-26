Mulher de Justus reage a comentário sobre ser trocada por mais nova: ‘Quando eu envelhecer, ele já terá morrido’
Ana Paula Siebert não deixou barato após ouvir piada sobre diferença de idade com o empresário
Olha a ousadia! Durante participação no podcast PodDelas, Roberto Justus contou orgulhoso uma situação do início do relacionamento com a mulher, Ana Paula Siebert.
Segundo o empresário, um amigo comentou que, quando Ana Paula envelhecesse, ele iria trocá-la por uma mulher mais nova. Oi? É isso mesmo que você leu…
No entanto, a resposta da mulher de Justus ao comentário surpreendeu. Sem hesitar, ela rebateu:
“Desculpe, querido. Mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já terá morrido.”
A alfinetada caiu como uma luva e arrancou gargalhadas. Afinal, a diferença de idade entre os dois é de 33 anos. Casados há 12 anos, ela tem 37 e ele já chegou aos 70.
E não custa lembrar: Ana Paula é a quinta mulher de Justus, que também já foi casado com Sacha Chryzman, Gisela Prochaska, Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiro.
Mas que amigo inconveniente, né? Deixa eles serem felizes…
