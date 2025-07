Nadine, mãe de Neymar, investe R$ 40 mil em rejuvenescimento facial; veja o antes e o depois Procedimentos incluíram preenchimento, botox e lifting com fios Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h19 ) twitter

Nadine Gonçalves passou por rejuvenescimento facial Divulgação

Olha ela toda repaginada! Nadine Gonçalves, mãe do craque Neymar, passou por mais uma etapa de rejuvenescimento facial — e chamou atenção com o antes e o depois!

Aos 58 anos, Nadine resolveu dar aquele upgrade no visual e recorreu à JK Estética Avançada. O procedimento completíssimo, que custou cerca de R$ 40 mil, incluiu preenchimento labial, ácido hialurônico no mento e na fossa canina, rinomodelação suave e toxina botulínica. 💉

Segundo o médico responsável, Dr. Karim Salman, tudo foi feito com muito cuidado, respeitando a harmonia natural do rosto. “Em um primeiro momento, optei pelo tratamento com Fios de PDO, visando um lifting natural e estímulo de colágeno, além de alguns pontos com preenchedores (Ácido Hialurônico) e a Toxina Botulínica para amenizar as marcas de expressão”, explicou.

Ele ainda contou que Nadine já é paciente antiga da clínica e que, neste último retorno, o foco foi manter o resultado bonito e natural: “No último retorno realizei apenas alguns pontos de preenchimento, como nos lábios, nariz, mento e no sulco naso-geniano (bigode chinês). Assim, conseguimos manter uma aparência mais jovem com naturalidade.”

Nadine tinha como principais queixas as marquinhas de expressão e aquele ar de cansaço no rosto. “Sempre analiso cada paciente de forma individual, unindo a queixa principal com a experiência na área da harmonização”, disse o médico. “Com a Nadine, consideramos suas expectativas e elaboramos um plano de tratamento que combina técnicas modernas e produtos de alta qualidade.”

O protocolo usado foi o Rejuvenne, que foca em tratar a pele profundamente, sem exageros. Foram três sessões de fios de PDO com intervalo de quatro meses, tudo feito com anestesia local para garantir conforto.“A anestesia local faz com que o procedimento seja praticamente indolor, proporcionando uma experiência tranquila para a Nadine,” contou Dr. Karim.

E como segurança é prioridade, ele garantiu: “Seguimos rigorosos protocolos de biosegurança, incluindo assepsia da face, uso de EPIs, além de preparação do ambiente com materiais esterilizados.”

No pós, ela foi orientada a evitar lugares quentes, manter a hidratação e usar protetor solar. E os resultados? Já começaram a aparecer! “Os resultados imediatos incluem lábios mais hidratados e com volume natural, além de uma pele mais firme. Em cerca de 15 dias, os efeitos das toxinas botulínicas e o preenchimento estarão totalmente visíveis.”

Para manter tudo no lugar, o médico recomenda sessões de laser e uma rotina de cuidados com a pele. “A manutenção é essencial para manter a jovialidade e a harmonia do rosto ao longo do tempo,” completou.

E o melhor: nada de complicações. “Todo o procedimento ocorreu de forma segura desde o início até o pós-operatório,” garantiu Dr. Karim.

Segundo ele, Nadine adorou o resultado! “Ela adorou o procedimento, desde o pré-atendimento até o resultado final. Respeitamos seus limites anatômicos e conseguimos manter um aspecto natural, exatamente o que ela buscava,” concluiu o médico. ✨

