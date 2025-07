Neymar e Bruna Biancardi compartilham primeiras fotos da filha recém-nascida Bebê nasceu em São Paulo e já causou burburinho na web sobre com quem se parece Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/07/2025 - 23h30 (Atualizado em 05/07/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar e Bruna Biancardi compartilharam fotos da filha recém-nascida Reprodução/Instagram/@neymarjr

A família cresceu! Neymar Jr. e Bruna Biancardi encantaram os fãs neste sábado (5) ao publicar as primeiras fotos da filha recém-nascida, Mel. A bebê nasceu durante a madrugada no Hospital São Luiz Star, localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

Mel é a quarta filho do jogador — e o segundo fruto da relação com Bruna Biancardi, com quem já tem a pequena Mavie. O casal, que vive entre idas e vindas, agora celebra a nova fase com direito a álbum nas redes sociais e declaração emocionante.

Na legenda da publicação, o casal escreveu: “Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você :) Te amamos! 💛🍯🐝”

Neymar, que atualmente joga pelo Santos, foi liberado do treino no CT Rei Pelé para estar ao lado da família nas primeiras horas de vida de Mel.

‌



“A cara de quem?”

Nos comentários, os seguidores se dividiram sobre com quem a bebê se parece.

Teve quem achasse que Mel puxou o pai: “Neymar é uma máquina de xerox”, brincou um seguidor. Outros apontaram traços da mamãe Bruna: “Oxi, eu achei a cara da Bruna hahahah”

‌



E, claro, também teve quem jogou um pouco de realidade: “Muito cedo pra saber, recém-nascido muda muito no decorrer dos meses.”

Veja o post de Neymar e Bruna Biancardi na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.