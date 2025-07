Sheila Mello revela caso secreto com Jacaré na época do É o Tchan Romance foi mantido em segredo por anos e veio à tona durante participação em podcast Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/07/2025 - 12h16 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sheilla Mello revelou que viveu affair com Jacaré Reprodução/Instagram

A ex-dançarina Sheila Mello, 46 anos, resolveu abrir o jogo e contou pela primeira vez que viveu um affair com Jacaré, de 52 anos, durante o auge do É o Tchan. Isso mesmo que você leu! O clima entre os dois esquentou nos bastidores do grupo, mas tudo foi mantido em segredo por anos…

Durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro, a modelo soltou a revelação:

“É a primeira vez que falo: já teve um affair sim (...) A gente teve um lance, pouco tempo, e acabou. Fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento”, afirmou.

O romance foi curto, mas a amizade permaneceu. Sheila não poupou elogios a Jacaré e disse que tem gratidão eterna pelo ex-companheiro de palco.

‌



“Tirando meus irmãos, ele é a pessoa por quem tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas.”

E contou um episódio em que levou um puxão de orelha de Jacaré nos bastidores, após ter sido grosseira com um segurança: “Ele pulou lá de trás, me segurou pelo braço, começou a me sacudir e disse: ‘Sinhá doida, vá pedir desculpas agora!’ (...) Isso foi uma lição tão grande pra mim.”

‌



Segundo Sheila, o caso dos dois foi tão discreto que só os integrantes da banda sabiam na época. Mas agora o segredo veio à tona!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.