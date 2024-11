Tati Minerato rebate falas racistas da irmã Ana Paula Minerato: ‘Jamais apoiei ou apoiarei’ Um áudio vazado resultou na demissão da modelo de uma rádio e da Gaviões da Fiel Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/11/2024 - 14h27 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tati Minerato se pronuncia sobre falas racistas da irmã Reprodução/Instagram/@tatiminerato

Em conversa com o rapper KT Gomez, seu ex-namorado, Ana Paula Minerato questionou o fato de ele ter ficado com a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

Na conversa, Ana Paula usou termos racistas para se referir ao cabelo e à pele da artista. “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de neguinha? O pai e a mãe vieram da África. Ela é feia, hein”, disse ela ao rapper.

Depois disso, Ana Paula foi dispensada do posto de musa de bateria da Gaviões da Fiel. E foi demitida da Band, onde fazia um programa diário na rádio Band FM.

Agora, a irmã dela, Tati Minerato, também conhecida por desfilar no Carnaval, resolveu se manifestar e pediu que não fosse associada ao que aconteceu.

‌



Veja o que Tati falou sobre a irmã:

“Hoje venho me pronunciar sobre uma situação que me deixou profundamente triste e abalada. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Essas atitudes não condizem com os valores que carrego e que fazem parte da minha história.

‌



Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa. Foi nesse espaço que cresci, aprendi e me desenvolvi como pessoa, cercada por uma diversidade que só me engrandece. Por isso, sempre busco reconhecer, respeitar e valorizar essa herança que tanto me inspira. Sou grata por me acolherem!

Desde criança, em minha família, fui ensinada sobre a importância do respeito ao próximo. Minha mãe, Dona Sílvia, foi uma figura central nesse processo, sempre nos mostrando o valor de tratar todas as pessoas com igualdade e dignidade.

‌



Entretanto, diante do ocorrido envolvendo minha irmã, Ana Paula Minerato, preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa.

Meu compromisso será sempre com a construção de um futuro onde o respeito, a inclusão e a igualdade sejam valores inegociáveis. É assim que vivo e como quero continuar minha trajetória, tanto no samba quanto em todas as esferas da minha vida."

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.