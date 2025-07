Tays Reis desabafa após filha ser diagnosticada com doença incomum: ‘É o que dá em animais’ Cantora contou que Pietra, de 2 anos, apresentou feridas na boca e bolhas nas mãos e nos pés Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/07/2025 - 13h54 (Atualizado em 01/07/2025 - 13h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tays Reis relatou desespero com doença da filha Reprodução/Instagram/@taysreis

A cantora Tays Reis abriu o coração nas redes sociais e dividiu com os fãs um momento pra lá de difícil ao lado da filha, Pietra, de apenas 2 anos. 😢

A mulher de Biel contou que a pequena apresentou feridas na boca e bolhas nas mãos e nos pés — e o susto foi tão grande que a levou direto ao hospital.

Mas o que deixou a artista ainda mais preocupada foi o diagnóstico médico confuso, que gerou debate entre os seguidores.

“Eu nunca vi isso na minha vida… Agora duas coisas que eu não entendi. O médico falou que a Pietra pegou febre aftosa, só que febre aftosa é o que dá em animais. Existe a gripe aftosa que dá em crianças. Então o médico está certo ou errado? Agora fiquei confusa, gente”, desabafou Tays.

‌



A explicação só veio mais tarde, quando Tays lembrou de um comunicado que havia recebido da escola da filha. A direção havia alertado os pais sobre casos da Síndrome Mão-Pé-Boca, uma infecção viral comum em crianças.

“Recebemos um comunicado da escola dizendo que algumas crianças estavam com esses sintomas. E eu nem levei a sério, e essa semana a Pietra pega exatamente o que a escola tinha me alertado”, contou.

‌



O quadro da pequena se agravou e, com isso, o desespero da mãe só aumentou. Tays relatou noites em claro, dor intensa da filha e a dificuldade para encontrar um tratamento que alivie o sofrimento da menina.

“Estou exausta, consegui colocar a Pietra para dormir agora, mas vou falar uma coisa para vocês… estou arrasada. A Pietra está chorando de dor desde cedo, e eu não sei mais o que fazer. Fomos ao hospital, mas não adiantou nada. Impressionante como ela grita. A boquinha dela está toda ferida”, contou, visivelmente abalada.

‌



Sem conseguir ver melhora, a cantora disse que vai tentar novas alternativas, como tratamento com laser.

“Quando eu ouvi ontem o médico falar que não tem o que ser feito… eu achei que fosse mais tranquilo, mas não é. Já é a terceira noite que a gente não dorme, e hoje foi a pior. Toda hora ela acorda gritando falando que a boca está doendo. E eu não sei o que fazer. Estou pedindo para Deus me acalmar porque tenho que dar forças para ela. Estou acabada”, desabafou.

No fim, Tays ainda deixou um alerta para outros pais e responsáveis: “Então, cuidem, gente. Se a criança de vocês apresentar algum sintoma disso, leva no médico e eles vão passar um tratamento. Enquanto isso a criança sofre e a gente sofre junto. Cuidem das crianças de vocês.”

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.