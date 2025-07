Thais Carla se arrisca no tênis pela primeira vez após emagrecer 52 kg Influenciadora celebrou o momento nas redes sociais e disse que praticar esporte é uma forma de recuperar a autoestima Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/07/2025 - 13h39 (Atualizado em 16/07/2025 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thais Carla estreou na quadra de tênis após eliminar 52 kg Reprodução/Instagram/@thaiscarla

A influenciadora Thais Carla surpreendeu os seguidores ao mostrar um momento bem diferente do que o público está acostumado a ver: sua estreia em uma quadra de tênis! 🎾

Famosa por levantar a bandeira da autoestima e da liberdade com o corpo, ela agora está colhendo os frutos de uma fase totalmente nova — e cheia de disposição.

RESUMO DA NOTÍCIA Thais Carla estreia no tênis após emagrecer 52 kg.

A influenciadora celebrou a conquista e a importância da autoestima nas redes sociais.

Seu processo de emagrecimento incluiu reeducação alimentar e acompanhamentos médicos.

Ela destaca que a mudança de mentalidade e autocuidado foram essenciais na transformação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No Instagram, Thais celebrou a conquista com um recado direto: “Autoestima também é se permitir fazer aquilo que antes parecia impossível. Hoje foi dia de tênis!”, escreveu ela na legenda de fotos praticando o esporte.

A novidade faz parte do intenso processo de transformação que a influenciadora vem vivendo nos últimos meses. Desde que decidiu mudar seus hábitos e focar na saúde, ela já eliminou cerca de 52 kg. A jornada inclui reeducação alimentar, exercícios físicos regulares, acompanhamento médico e psicológico.

‌



Para quem não sabe, antes de passar pela cirurgia bariátrica, Thais precisou emagrecer cerca de 30 kg. Após o procedimento, ela eliminou mais 22 kg. Atualmente, está com cerca de 148 kg, depois de ter iniciado esse processo com aproximadamente 200 kg.

A cirurgia escolhida por ela foi o bypass gástrico, que reduz a absorção dos alimentos. Mas Thais fez questão de reforçar que o emagrecimento não depende só disso. Segundo ela, a mudança de mentalidade, o esforço diário e o autocuidado foram fundamentais nessa nova fase da vida.

‌



Veja o post de Thais Carla na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.