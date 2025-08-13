Tirullipa confirma traição e recebe apoio, enquanto ex-amante vira alvo de ataques Humorista diz que caso ficou no passado, mas Dani Lopez teve que registrar boletim de ocorrência Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/08/2025 - 12h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h53 ) twitter

Tirullipa confirmou que traiu a esposa com Dani Lopez Reprodução/Instagram

O humorista Tirullipa confirmou que traiu a esposa, com quem é casado há 15 anos e tem duas filhas. E tudo veio à tona depois que vazaram áudios comprometedores entre ele e uma moça chamada Dani Lopez, filha do ex-assessor do artista.

Nas mensagens divulgadas, Tirullipa aparece marcando encontros com a jovem, fazendo elogios e dizendo que havia “química” entre os dois.

A exposição foi tanta que ele resolveu se pronunciar e assumiu a pulada de cerca publicamente... Segundo Tirullipa, tudo isso ficou no passado, já foi superado dentro do casamento e ele está em uma fase ótima com a família.

“Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias. Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu passado. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão”, declarou.

Agora pasme: mesmo depois da confissão, o humorista tem recebido uma onda de apoio, especialmente de mulheres.

“Gente, eu estou profundamente emocionado com todas as mensagens que estou recebendo, principalmente das mulheres. Mulheres de Deus. Obrigado, Brasil. Vou continuar firme no meu propósito e cuidar delas, minha esposa e minhas filhas. E obrigado pelo amor de vocês e pelos comentários de apoio. A minha família agradece. Só quero continuar mantendo minha família de pé. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e, desde então, venho buscando todos os dias consertar meus erros. Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las.”

Enquanto Tirullipa tenta se reerguer diante da repercussão, Dani Lopez, apontada como a ex-amante do humorista, tem sido alvo de ataques nas redes sociais. A situação se agravou tanto que ela registrou um boletim de ocorrência por conta das ameaças e mensagens ofensivas que vem recebendo.

Enquanto isso, quem está pagando o preço é Dani Lopez, a suposta ex-amante. Ela está sendo duramente atacada na internet desde que os áudios foram divulgados.

A situação ficou tão pesada que ela precisou registrar um boletim de ocorrência por conta das ameaças e mensagens ofensivas...

Então tá, né?

